«Яндекс» выдаст рекламодателям ответы

«Яндекс» предложит рекламодателям новый формат — возможность дополнить текстовую строку о компании или продукте интерактивным ответом, напоминающим элементы поисковой выдачи. Ранее конкуренты жаловались, что «Яндекс» использует этот инструмент для продвижения собственных продуктов. В перспективе новый формат может позволить покупать товар или получать услугу прямо со страниц поиска, полагают эксперты.

«Яндекс» планирует запустить новый рекламный инструмент с рабочим названием «суперответ», рассказал “Ъ” источник, знакомый с проектом. По его словам, он предполагает, что в поисковой выдаче у рекламодателя будет развернутый ответ с кликабельными элементами. В пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что компания тестирует такой проект и оценивает его влияние на пользовательский опыт. «Не менее важно учесть ожидания наших партнеров-рекламодателей, предоставив им равные возможности использования такого инструмента»,— отметили в «Яндексе».

Визуально новый формат напоминает элементы поисковой выдачи «Яндекса», которые компания запустила еще в 2000 году и называет «колдунщиками».

Их принцип в том, что параллельно с поиском по интернету «Яндекс» ищет ответы на собственных сервисах и выводит в виде развернутого блока перед остальными результатами. Этот формат вызывает претензии конкурентов. В начале июля 2019 года онлайн-сервисы Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi заявили, что «Яндекс» с помощью «колдунщиков» ограничивает доступ к сервисам компаний, отдавая преимущество собственным сайтам. О похожих претензиях к «Яндексу» в июле заявляли билетные сервисы, среди которых Кассир.ру, Ticketland и др.

Реклама — основной заработок «Яндекса», его выручка от этого направления за первый квартал составляет 73% от общей. Без учета «Яндекс.Маркета» она выросла на 25%, до 27 млрд руб.

В 2014 году «Яндекс» уже запускал сервис интерактивных ответов «Яндекс.Острова», напоминает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Проблема была в невозможности проконтролировать использование сервиса рекламодателями, для этого потребуются значительные ресурсы для модерации, считает он. Новый рекламный инструмент может стать для «Яндекса» решением проблемы с недовольством интернет-компаний, не исключает господин Казарян.

Гендиректор Ticketland Виталий Виноградов так не считает. «У нас нет претензий к коммерческим инструментам "Яндекса", проблема не в них, а в неконкурентной органической выдаче»,— настаивает он. По его словам, Ticketland устроило бы, если бы в так называемой обогащенной выдаче, которую «Яндекс» предлагает рекламодателям, была возможность убрать виджет, который ведет на «Яндекс.Афишу».

Спрос на такой формат есть, уверен директор по маркетингу digital-агентства «Риалвеб» Максим Самойленко. В таком модуле нужно размещать не просто рекламное сообщение, а функциональный и полезный пользователю ответ, подчеркивает он. Речь может идти о прототипе решения, которое в перспективе позволит покупать товар или получать услугу прямо со страниц поисковой машины, полагает директор по технологиям Media Direction Digital Александр Папков. Это логичный шаг, так как за аудиторию с поисковыми машинами конкурируют социальные сети, мессенджеры и голосовые помощники, рассуждает он.

Валерия Лебедева, Дмитрий Шестоперов