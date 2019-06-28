У «Яндекса» проверят билеты

Компания «Кассир.ру» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия «Яндекса». По версии билетного оператора, поисковик использует доминирующее положение, продавая билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, но не предоставляет такой возможности другим операторам. В самом «Яндексе» настаивают, что не дают себе преимуществ.

Билетный оператор «Кассир.ру» (согласно Kartoteka.ru, на 35% принадлежит головной компании Тинькофф-банка TCS Group Holding) направил в ФАС заявление о недобросовестной конкуренции со стороны «Яндекса», рассказали “Ъ” в компании. Претензии касаются использования поисковиком виджета быстрой покупки через сервис «Яндекс.Афиша». «Другим игрокам рынка отказано в использовании этих возможностей даже на коммерческой основе»,— заявил “Ъ” директор по правовым вопросам «Кассира.ру» Илья Ковалевский. В ФАС не стали комментировать заявление.

В «Кассире.ру» указывают, что цена билетов на мероприятие у всех сервисов одинаковая и устанавливается организатором.

«Поэтому доминирующим преимуществом может быть приоритетное размещение виджетов быстрой покупки билетов "Яндекс.Афиши" на самых популярных страницах поисковика. Кроме того, "Яндекс" не тратит деньги на размещение рекламных виджетов, они встроены в стандартную выдачу, где реклама не продается»,— настаивают в «Кассире.ру».

Господин Ковалевский предлагает дать пользователю возможность выбора билетного оператора при попытке приобрести билет в виджетах «Яндекса».

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что в курсе жалобы и находятся в контакте с регулятором. Там также отметили, что использование «интерактивных ответов» — общепринятый отраслевой стандарт и часть функциональности крупнейших поисковиков. В «Яндексе» такие ответы «формируются по общим правилам ранжирования и не имеют преимуществ перед другими результатами», а «конкретные билетные сервисы зачастую находятся выше в поисковой выдаче», настаивают в компании. Сама же «Яндекс.Афиша» выступает агрегатором, предоставляющим доступ к билетам различных продавцов, подчеркнули в пресс-службе.

Грег Абовский, операционный директор «Яндекса», в интервью Inc. Мы не пойдем туда, где не принесем пользы. Если мы делаем то же самое, что и все остальные, если нет никакой изюминки, ничего, что приносит пользователям дополнительную ценность, то мы не будем этого делать

В октябре 2018 года «Яндекс.Афиша» помимо агрегирования начала напрямую продавать билеты в отдельные театры, писал “Ъ”. Аудитория площадки в мае 2019 года, по данным SimilarWeb, составила 11,4 млн посещений. Для сравнения: у Timepad — 2,52 млн, Ticketland — 1,16 млн, Ponominalu — 1,16 млн, у «Кассира.ру» — 748 тыс., Redkassa — 397 тыс. Гендиректор агентства InterMedia Евгений Сафронов ранее оценивал долю «Яндекс.Афиши» на билетном рынке в 5–10%.

Гендиректор сервиса Ticketland (принадлежит МТС) Виталий Виноградов поддерживает действия «Кассира.ру». «Это честные вопросы и нечестная позиция "Яндекса"»,— полагает он. По словам господина Виноградова, он поднимал этот вопрос еще в ноябре 2018 года на встрече отрасли с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, предлагая гендиректору «Яндекса» в России Елене Буниной убрать виджет. «С нашей точки зрения, собственные сервисы "Яндекса" должны быть отделены от поисковой выдачи»,— подчеркнул он.

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт напоминает, что осенью 2017 года ФАС инициировала проверку Google и «Яндекса» на предмет того, предоставляют ли они преимущества своим сервисам в поисковой выдаче. Службу тогда интересовало именно ранжирование, то есть насколько обоснованно поисковики помещают ссылки на собственные ресурсы в число наиболее соответствующих запросу. ФАС пришла к выводу, что поисковики могут влиять на результаты выдачи, то есть изменять ее так, как это им необходимо, отмечает юрист.

Если виджет «Яндекс.Афиши» действительно размещается в результатах поисковой выдачи на особых условиях, недоступных другим участникам рынка, ФАС может усмотреть в этих действиях нарушение, полагает господин Иккерт. «Впрочем, это не значит, что "Яндекс" признают виновным в злоупотреблении доминирующим положением»,— подчеркивает он, напоминая, что в 2018 году ФАС отказалась признавать доминирующее положение «Яндекса» на рынке контекстной рекламы.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина