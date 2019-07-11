«Яндекс.Афиша» собрала очередь

Претензии билетного оператора «Кассир.ру» к «Яндексу» готовы поддержать другие крупные участники рынка, включая Ticketland и Intickets. Кнопка быстрой покупки билетов через «Яндекс.Афишу» позволяет интернет-компании перетягивать трафик не только у конкурентов, но и у самих организаторов мероприятий, считают билетные сервисы. В «Яндексе» утверждают, что открыты для сотрудничества и предоставляют доступ к билетам различных продавцов.

К заявлению в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о недобросовестной конкуренции со стороны «Яндекса» собираются присоединиться билетные сервисы Ticketland (принадлежит МТС), Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru, рассказал “Ъ” директор по правовым вопросам «Кассир.ру» Илья Ковалевский.

Как сообщал “Ъ” 28 июня, «Кассир.ру» пожаловался в ФАС на использование «Яндексом» виджета быстрой покупки билетов через «Яндекс.Афишу». По словам господина Ковалевского, компании предложили размещаться на коммерческой основе в виджетах «Яндекса» в поиске и главной странице портала, но не смогли об этом договориться. «Яндекс», «имея доминирующее положение на рынке поисковых систем с долей 58%, агрессивно растит монополиста на рынке билетных операторов», настаивает господин Ковалевский.

Ticketland готов поддержать претензии «Кассир.ру», подтвердил “Ъ” руководитель сервиса Виталий Виноградов. Основатель Intickets Татьяна Кондратенко также сообщила, что компания готова присоединиться к заявлению в ФАС.

«Мы неоднократно озвучивали претензии к "Яндексу" и считаем, что решению проблемы поможет консолидация всех игроков»,— отметила она. По ее словам, претензии к «Яндексу» начали высказывать и отдельные театры, так как некоторое время назад виджет быстрой покупки «Яндекс.Афиши» начал появляться под ссылками театров и организаторов мероприятий, которые из-за этого теряют трафик на своих платформах.

Проблемы с «Яндексом» подтверждает и коммерческий директор Radario Дарья Бедная. По ее мнению, именно организаторы мероприятий должны выбирать, какой билетный сервис будет представлен в виджете поисковика. В то же время организаторы мероприятий вовсе могут быть против продвижения каких-либо сервисов, отмечает она. «Их задача в том, чтобы собирать базу клиентов и с ними работать, а "Яндекс" перетягивает трафик покупателей на себя, получая их электронные адреса»,— поясняет госпожа Бедная. По ее словам, Radario пока не подписал заявление и наблюдает за ситуацией.

В ФАС, Concert.ru и Parter.ru не ответили на запросы “Ъ”, в BigBilet отказались от комментариев.

В пресс-службе «Яндекса» напомнили, что «Яндекс.Афиша» — агрегатор, предоставляющий доступ к билетам различных продавцов, включая, например, BigBilet, Concert.ru и Intickets, и компания открыта для сотрудничества.

Возможность доступа билетных операторов к виджету быстрой покупки в компании не комментируют.

«Яндекс.Афиша» вышла на рынок как самостоятельный билетный агрегатор в октябре 2018 года – после того, как в марте того же года глава сервиса по продаже билетов «Кассир.ру» Илья Альтшулер перешел на должность заместителя руководителя «Яндекс.Афиши». Последняя начала активно заключать прямые контракты с организаторами мероприятий, «демпингуя по стоимости», а также стала продавать билеты, хотя ранее гарантировала участникам рынка работу в качестве агрегатора, утверждает собеседник “Ъ” в одном из билетных сервисов: «Изменение статуса компании вкупе с демпинговыми ценами на договоры вызвало нервозность на рынке. При этом стоимость билетов растет, потребителей становится все меньше и маржинальность падает».

Отсутствие отраслевого регулирования зрелищной индустрии в свое время привело к ее быстрому развитию, но, как и во всех перспективных отраслях, здесь рано или поздно должен появиться монополист, полагает глава InterMedia Евгений Сафронов. В мире культурные отрасли подминаются также IT-монополиями Apple, Alphabet, AT&T, Amazon, добавляет он, действующие российские игроки для этой роли слишком малы, но их попытки «не сулят ничего хорошего» стабильно растущей на 5–10% в год индустрии.

Юлия Тишина