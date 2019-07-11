«Яндекс.Афиша» собрала очередь

Претензии билетного оператора «Кассир.ру» к «Яндексу» готовы поддержать другие крупные участники рынка, включая Ticketland и Intickets. Кнопка быстрой покупки билетов через «Яндекс.Афишу» позволяет интернет-компании перетягивать трафик не только у конкурентов, но и у самих организаторов мероприятий, считают билетные сервисы. В «Яндексе» утверждают, что открыты для сотрудничества и предоставляют доступ к билетам различных продавцов.
К заявлению в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о недобросовестной конкуренции со стороны «Яндекса» собираются присоединиться билетные сервисы Ticketland (принадлежит МТС), Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru, рассказал “Ъ” директор по правовым вопросам «Кассир.ру» Илья Ковалевский.
Как сообщал “Ъ” 28 июня, «Кассир.ру» пожаловался в ФАС на использование «Яндексом» виджета быстрой покупки билетов через «Яндекс.Афишу». По словам господина Ковалевского, компании предложили размещаться на коммерческой основе в виджетах «Яндекса» в поиске и главной странице портала, но не смогли об этом договориться. «Яндекс», «имея доминирующее положение на рынке поисковых систем с долей 58%, агрессивно растит монополиста на рынке билетных операторов», настаивает господин Ковалевский.
«Мы неоднократно озвучивали претензии к "Яндексу" и считаем, что решению проблемы поможет консолидация всех игроков»,— отметила она. По ее словам, претензии к «Яндексу» начали высказывать и отдельные театры, так как некоторое время назад виджет быстрой покупки «Яндекс.Афиши» начал появляться под ссылками театров и организаторов мероприятий, которые из-за этого теряют трафик на своих платформах.
Проблемы с «Яндексом» подтверждает и коммерческий директор Radario Дарья Бедная. По ее мнению, именно организаторы мероприятий должны выбирать, какой билетный сервис будет представлен в виджете поисковика. В то же время организаторы мероприятий вовсе могут быть против продвижения каких-либо сервисов, отмечает она. «Их задача в том, чтобы собирать базу клиентов и с ними работать, а "Яндекс" перетягивает трафик покупателей на себя, получая их электронные адреса»,— поясняет госпожа Бедная. По ее словам, Radario пока не подписал заявление и наблюдает за ситуацией.
В ФАС, Concert.ru и Parter.ru не ответили на запросы “Ъ”, в BigBilet отказались от комментариев.
Возможность доступа билетных операторов к виджету быстрой покупки в компании не комментируют.
«Яндекс.Афиша» вышла на рынок как самостоятельный билетный агрегатор в октябре 2018 года – после того, как в марте того же года глава сервиса по продаже билетов «Кассир.ру» Илья Альтшулер перешел на должность заместителя руководителя «Яндекс.Афиши». Последняя начала активно заключать прямые контракты с организаторами мероприятий, «демпингуя по стоимости», а также стала продавать билеты, хотя ранее гарантировала участникам рынка работу в качестве агрегатора, утверждает собеседник “Ъ” в одном из билетных сервисов: «Изменение статуса компании вкупе с демпинговыми ценами на договоры вызвало нервозность на рынке. При этом стоимость билетов растет, потребителей становится все меньше и маржинальность падает».
Отсутствие отраслевого регулирования зрелищной индустрии в свое время привело к ее быстрому развитию, но, как и во всех перспективных отраслях, здесь рано или поздно должен появиться монополист, полагает глава InterMedia Евгений Сафронов. В мире культурные отрасли подминаются также IT-монополиями Apple, Alphabet, AT&T, Amazon, добавляет он, действующие российские игроки для этой роли слишком малы, но их попытки «не сулят ничего хорошего» стабильно растущей на 5–10% в год индустрии.
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