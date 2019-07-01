Интернет-компании не поделили трафик с «Яндексом»

Avito, ЦИАН, Profi.ru, ivi и 2ГИС объединились против «Яндекса». Их не устраивает, что компания понижает их сайты в поисковой выдаче в пользу собственных сервисов с помощью так называемых «колдунщиков». Это интерактивные элементы, которые занимают первые позиции на странице и отодвигают конкурентов.

Интернет-компании рассчитывают решить вопрос на переговорах, но если «Яндекс» не пойдет им навстречу, готовы обращаться к антимонопольщикам, рассказал пиар-директор Avito Андрей Барковский: «Мы хотим отстаивать свои интересы, чтобы в поисковой выдаче не было такого, что первые топ-5 по определенным запросам занимали только их собственные сервисы и ресурсы. Очевидно, что эта история значительная, она оказывает влияние как на наш бизнес, так и на бизнес других компаний, которые аналогичным образом недополучают определенный трафик. Мы рассчитываем, что возникшее противоречие можно будет разрешить путем открытой дискуссии на одной из общественных площадок. Если нам этого сделать не удастся, часть представителей отрасли уже готова обратиться в ФАС. Мы будем принимать решение по итогам этой дискуссии и в любом случае отстаивать наши интересы и интересы наших пользователей всеми законными методами».

В «Яндексе» настаивают, что не понижают конкурентов в поисковой выдаче. Представитель компании Анастасия Назаренко заявила «Ъ FM», что претензии кажутся поисковику необоснованными: «Мы удивлены, что ряд коммерческих компаний, являющихся частью интернет-индустрии, решили регулировать работу другой. Использование интерактивных ответов является общепринятым отраслевым стандартом, характерным для поисковых систем во всем мире. В “Яндексе” они формируются на основании данных о взаимодействии пользователей со страницей результатов поиска, не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и к понижению каких-либо сайтов. Интерактивные ответы помогают получить быстрый и релевантный ответ на запрос, сэкономив время».

На интернет-рынке было мало подобных разбирательств, и юридические аргументы есть у обеих сторон, считает адвокат, руководитель Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. При этом у «Яндекса» есть все шансы защититься, если против него не объединится весь рынок, считает эксперт: «С точки зрения закона вопрос не так однозначен. Компания долгое время вкладывала собственные ресурсы в разработку своих сервисов, и, естественно, сегодня пытается максимально их эксплуатировать с точки зрения коммерции.

Но не стоит забывать, что “Яндекс” — крупный игрок на поисковом рынке, поэтому вопросы, адресованные в антимонопольную службу, могут касаться именно доминирующего положения в некоторых сегментах в рунете.

Тогда ФАС может начать проверку и потребовать от “Яндекса” каких-то действий, чтобы он не создавал препятствий для выбора пользователями других сервисов, в том числе конкурентных. Поэтому сказать однозначно, кто здесь прав, достаточно сложно. У “Яндекса” сильные позиции, но если рынок и дальше продолжит давить на антимонопольщиков, этот вопрос может выйти совсем в другую плоскость».

По оценке интернет-компаний, они недополучают до 20% трафика из-за политики поисковика.

Сергей Гусев