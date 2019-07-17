СМИ: сотрудники Англо-американской школы не смогли получить визы в Россию

Преподаватели Англо-американской школы в Москве не смогли оформить визы в Россию, пишет The New York Times. В Вашингтоне полагают, что таким образом российские власти пытаются оказать давление на США.

Если учебное заведение прекратит работу в связи с нехваткой учителей, многим родителям придется оставить работу в Москве или отправить детей в школы-интернаты в других странах, полагает глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Член школьного совета и сотрудник американского посольства Хезер Бирнс уже направила письма в ряд посольств в Москве. Вашингтон надеется убедить Москву «не вовлекать школьников в политические разногласия с нашим правительством», отмечает она в посланиях.

Школу учредили в 1949 году правительства трех стран — США, Великобритании и Канады. Сейчас там учится 1,2 тыс. человек, большая часть из них — дети иностранных дипломатов и бизнесменов.

В сентябре прошлого года в разгар учебного сезона была закрыта Англо-американская школа в Санкт-Петербурге. На момент закрытия в ней обучались 140 детей дипломатов и иностранных сотрудников различных компаний.