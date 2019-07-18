МИД Украины осудил упрощение предоставления гражданства РФ жителям Донбасса

Украинский МИД счел решение российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей «вмешательством во внутренне дела Украины» и «серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте». В ведомстве заверили, что указы о «паспортизации» не будут признаваться украинской стороной, и потребовали «безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины».

«Эта провокация была сделана в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации. Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины»,— говорится в заявлении украинского МИДа.

В дипведомстве добавили, что уже подготовили перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан. «Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в нормандской формате и в минском процессе и начать выполнять взятые на себя обязательства. Ожидаем от наших международных партнеров непризнания этих русских документов и усиления индивидуальных и секторальных санкций»,— резюмировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизмы предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

О споре из-за гражданства — в публикации “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».