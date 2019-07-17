Сбербанк вновь стал лидером по капитализации на Мосбирже

Сбербанк обогнал «Газпром» по капитализации Московской биржи, вернув себе лидирующую позицию по этому показателю, свидетельствуют данные Мосбиржи. Капитализация Сбербанка достигла 5,25 трлн руб., а «Газпрома» — 5,21 трлн руб.
Обыкновенные акции Сбербанка подорожали в начале торгов на 0,58%, до 236,10 руб., а «префы» — на 0,45%, до 205,1 руб.
11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 трлн против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.
Подробнее — в материале “Ъ” «"Газпром" поднял индекс до исторического максимума».
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