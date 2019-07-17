Чечне прокладывают дорогу к ОЭЗ

В Чечне может появиться особая экономическая зона. С таким предложением выступило Минэкономразвития. По проекту ведомства, зона будет находиться в Грозном. Подробностей пока немного, известно лишь, что речь идет о территории промышленно-производственного типа. На создание особой зоны из федерального бюджета в ближайшие два года предлагается выделить 4 млрд руб. Они пойдут на создание транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. Около 40 млн руб. со своей стороны вложит республика.

Недостатка в инвесторах, которые будут готовы прийти в Чечню, скорее всего, не будет, считает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «При том, что экономика Чечни в последние годы достаточно динамично развивается, активно растет сегмент строительства, недвижимости, Грозный очень сильно преобразился, уровень безработицы остается достаточно высоким.

Создание такого рода промышленно-производственной зоны как раз и нацелено на решение этой проблемы, особенно среди молодежи.

Поэтому в данном случае это чрезвычайно актуальная история. У региона есть большой потенциал в производстве пластмассы и пластика, потому что Чечня специализируется на химической и нефтехимической промышленности. Что касается привлечения инвесторов, то, конечно, в первую очередь здесь, наверное, целесообразно опираться на национальные диаспоры. В том случае, если будет поступать государственная поддержка, то проблем с их привлечением, я думаю, не возникнет».

О планах создания особой экономической зоны в Грозном власти Чечни сообщали еще в январе. По их словам, известны и потенциальные резиденты, с которыми предварительно договорились о проектах на 9 млрд руб. Инвесторам обещают налоговые льготы и таможенные преференции. Многое будет зависеть от местных чиновников, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев: «Предложение создать особую экономическую зону промышленного типа, безусловно, хорошее, ведь Чечня не может жить только на федеральных трансфертах и работе строителей, она должна что-то производить. Другое дело, что руководителями Северного Кавказа назначают только силовиков, которые способны обеспечивать безопасность, но не развить экономику региона. Так что здесь нужны квалифицированные управленцы».

В Чечне с 2013 года есть особая экономическая зона — всесезонный курорт «Ведучи». Он работает не только как горнолыжный комплекс — здесь, к примеру, можно совершать конные прогулки. А на днях были открыты первые в республике трассы для скоростного спуска на горном велосипеде. Создание этой зоны обошлось почти в 12 млрд руб. Но, по данным Минэкономразвития, эффективность ее работы стала самой низкой из всех российских зон — всего их сейчас 25.

Андрей Загорский