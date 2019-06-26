Регионы не строятся по росту

Различия в экономической динамике регионов в первом полугодии стали уже очевидны: Банк России и РАНХиГС обсуждают усиление поляризации доходов региональных бюджетов, неравномерность инвестиционного и промышленного спада и роста, разную динамику региональных доходов и зарплат. Дифференциация с большой вероятностью сократится до конца года, впрочем, при отсутствии общего роста она может закрепить разделение регионов на развивающиеся и обычные.

Обсуждение итогов первых месяцев 2019 года в региональном аспекте стало темой приложения в июньском докладе о денежно-кредитной политике Банка России, а также специального краткого обзора мониторинга РАНХиГС и Института Гайдара, написанного Натальей Зубаревич. ЦБ интересуют в первую очередь краткосрочные отличия инфляции, промышленной и инвестактивности, автора РАНХиГС — в большей степени уровень бюджетных доходов регионов, но общая картина схожа.

В докладе ЦБ ситуация обрисована следующим образом: «Более однородной стала … динамика экономической активности в федеральных округах при сокращении числа регионов с положительными темпами роста» (региональная динамика инфляции стала однороднее). При общем более высоком, чем год назад, темпе роста промышленности в январе—апреле, констатируют в РАНХиГС (2,8% прироста год к году против 1,8% в 2018 году) число регионов, в которых производство снижалось, «несколько сократилось» (с 20 до 18). Кредитный спад обнаружен ЦБ в Приволжском федеральном округе. РАНХиГС дополняет происходящее наблюдениями за региональной динамикой инвестиций, которые показательнее именно по округам — в первом квартале прирост инвестиций, по существу, наблюдался лишь в Центральном ФО (16% прироста, в основном за счет Москвы, где рост их составил 26%) и в Сибирском ФО (13%), самый сильный спад инвестиций — в Южном ФО (на 20%), что в основном обусловлено спадом в строительстве. Напомним, снижение инвестиций отражается с лагом от нескольких месяцев до нескольких лет на производительности труда и темпах роста ВРП. И ЦБ, и РАНХиГС отмечают равномерность и однородность динамики розничного рынка, поддерживаемого бурным ростом потребкредитования — в Банке России особо отмечают лишь спад в рознице в Северо-Кавказском ФО, начавшийся еще в 2018 году.

Существенный рост дифференциации наблюдается в доходах населения. Как демонстрируют в РАНХиГС, в двух федеральных округах (Уральском и Сибирском) ни в одном регионе доходы населения не росли, в остальных рост наблюдался лишь в одном—четырех регионах в каждом ФО. Для Центрального округа это Тверская область с большим отрывом, сильно уступающая ей Москва и Липецкая область, в СЗФО (лидер спада реальных доходов — на уровне 4–5%) — Новгородская область, в ЮФО — Калмыкия, Ростовская область и Адыгея, в СКФО — Осетия, Чечня и Карачаево-Черкесия, в ПФО — Самарская область и Чувашия, в ДВФО — Забайкальский край и Сахалинская область, а также с сильно меньшим приростом Приморье и Камчатка. При этом зарплаты быстрее всего росли в Севастополе (15%), Крыму (9%) и Москве (11%). ЦБ дополняет эту картину заявлением о снижении уровня занятости населения «в большинстве регионов и во всех федеральных округах».

Происходящее пока не носит единой картины — можно лишь констатировать, как это делает Наталья Зубаревич, что для части регионов (в первую очередь Москвы, Ямала, Астраханской области) рост устойчив (и, видимо, поддержан инвестициями на будущее), для части он является восстановительным (в основном ростом гособоронзаказа или в автопроме — Тульская область, Удмуртия, Калужская область). Спад в регионах с развитой обработкой (в первую очередь на Северном Кавказе) также связан в основном с проблемами военного заказа. По всей видимости, во второй половине года ситуация в последних выправится — в ЦБ прямо говорят о сдвиге на второе полугодие 2019 года значительной части бюджетных расходов.

Как отмечают в РАНХиГС, важным будет рост сборов налога на прибыль в 2019 году, однако и он неоднороден — сам текст Натальи Зубаревич озаглавлен «Богатые регионы стали еще богаче», в Москве за январь—апрель сборы налога на прибыль увеличились на 48% (в стране на 23%), это 27% всего налога на прибыль в консолидированных бюджетах регионов. Другие регионы с заметным ростом сборов налога на прибыль — Татарстан, Сахалин, Тюменская область и ее округа. Высокие прибыли и затем региональные госрасходы, видимо, уменьшат региональную дифференциацию во втором полугодии в группе «средне- и низкодоходных» областей, но увеличат отрыв богатых регионов от обычных — с учетом отсутствия инвестспада в «регионах с агломерационными и ресурсными преимуществами» (формулировка РАНХиГС) — надолго.

Дмитрий Бутрин