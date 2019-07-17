Регионы предложили создать реестр бедных россиян

Власти регионов, где запущена пилотная версия проекта по борьбе с бедностью, предложили создать региональные реестры людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, сообщила пресс-служба Минтруда России. По информации министерства, были подготовлены предложения и по созданию системы мониторинга уровня жизни населения.

«Подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению»,— сообщили в Минтруде. Министерство отметило, что власти предложили сократить бедность за счет введения мер в сферах занятости, здравоохранения и образования, а также создания системы мониторинга самозанятого населения.

Ранее социологи «Ромира» выяснили, что 24% россиян вынуждены экономить на еде. Больше, чем на еде, россияне экономили на путешествиях (29%). Социологи пришли к выводу, что россияне вернулись к жесткой экономии. Только 17% респондентов сообщили, что ни на чем не экономят (в 2016 году их было 11%, в 2017-м — 18%, а в 2018-м — 24%).

О том, как правительство рассчитывает поднять доходы россиян к 2024 году, читайте в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».