«Малинки» подали голосок

Власти Ростовской области вынуждены отстаивать локализацию одного из региональных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). На этот раз речь идет о Красносулинском проекте, который реализует ООО «Экострой-Дон». Руководство расположенного неподалеку Южного парка птиц «Малинки» уже около месяца проводит протестную кампанию, в которую вовлечено большое количество местных жителей. Представители инвестора отмечают, что комплекс спроектирован в соответствии со всеми экологическими нормами. Для того, чтобы избежать эскалации конфликта, решено установить общественный контроль над процессом строительства.



Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, депутат заксобрания Екатерина Стенякина и представители ООО «Экострой-Дон» встретились на днях с жителями поселка Аютинский, рядом с которым запланировано строительство Красносулинского МЭОК, а также с руководством расположенного неподалеку Южного парка птиц «Малинки». В ходе общения было принято решение создать общественную группу из жителей поселка для контроля процесса строительства, в которую войдет и представитель «Малинок». Кроме того, предпринимателям пообещали предоставить результаты экологической экспертизы проекта.

Граница отведенного под строительство участка находится примерно в 500 метрах от поселка Аютинского и в 400 метрах от парка, в котором содержится большая коллекция птиц и животных.

Как следует из публикаций парка в Instagram, руководство «Малинок» уверено, что полигон навредит экологической обстановке в районе, и это приведет к гибели птиц.



На сайте Change.org петицию парка против строительства полигона подписали более 12,7 тыс. человек. Подписавшихся беспокоит близость комплекса к парку, поселку и реке, которая впадает в Дон.

В «Малинках» отказались от комментариев.

Парк «Малинки» зарегистрирован как крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Чернышева Елена Николаевна в 2016 году. В нем содержат попугаев, сов, цапель, орлов, лебедей, страусов, фламинго, енотов, лам, кенгуру и дикобразов. При парке есть детский клуб с различными программами и пруд для пляжного отдыха. По оценке самого предприятия, ежедневно «Малинки» посещает более 1 тыс. человек, в выходные количество посетителей превышает 4 тыс. человек.

Инвестором строительства МЭОК является один из региональных операторов по обращению с ТБО — ООО «Экострой-Дон». Согласно проекту, на территории в 60 га компания построит комплекс мощностью переработки 250 тыс. т ТБО в год, площадку биокомпостирования и полигон для захоронения неутильной части отходов. Заявленный объем инвестиций в проект — более 1,26 млрд руб. Год назад, 13 июля 2018 года, на площадке был заложен первый камень. Сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на лето 2019 года, однако в проект были внесены изменения, поэтому сейчас он проходит дополнительную экологическую экспертизу, результаты которой будут готовы 1 сентября.

В «Экострой-Дон» утверждают, что проект предполагает строительство комплекса с учетом всех нормативов и использованием современных технологий. Клавдия Гурьева, заместитель генерального директора компании рассказала “Ъ-Юг”, что в непосредственной близости к поселку Аютинский расположатся административные здания комплекса, а сам полигон будет находится в 2 км от населенного пункта. «В любом случае, проектные решения таковы, что негативного воздействия на окружающую среду не было бы и в случае более близкой локации»,— подчеркнула госпожа Гурьева. Она также отметила, что парк «Малинки» до сих пор не заключил договор на вывоз ТБО. «В парке сообщают о большой посещаемости, куда вывозится мусор? А птичий навоз относится к отходам IV класса опасности. Не понятно, куда это девается», — говорит Клавдия Гурьева.

Екатерина Стенякина рассказала “Ъ-Юг”, что решение о строительстве полигона было принято в 2013 году. «Был выделен земельный участок, состоялись публичные слушания. В 2017 году уже была готова экологическая экспертиза. И в том же 2017 году образовался парк «Малинки». То есть к моменту его создания работа по подготовке к строительству полигона велась уже почти четыре года»,— рассказала она.

«Парк «Малинки» расположен на арендованном участке. Согласно кадастровой карте, это не рекреационная зона и не территория общественной значимости — это земли спецназначения. В интересах построившего парк ИП было изменить статус участка, но за долгое время это не было сделано. Поэтому экспертиза будет учитывать то, что в Аютинском поселке отсутствует водопровод и жители пользуются скважинами, а вот то, что рядом парк — нет, потому что он не оформлен как следует», — пояснила Екатерина Стенякина.

В пресс-службе министерства ЖКХ Ростовской области рассказали, что, если проект МЭОК не пройдет экологическую экспертизу, скорее в него внесут коррективы, чем изменят статус участка. «После встречи с жителями поселка Аютинский мы сделали вывод, что протесты возникли в основном из-за информационного вакуума. Многие просто не понимают, что представляет из себя современный МЭОК. Поэтому инвестору рекомендовано провести разъяснительную работу с населением», - отметили в министерстве.

Кристина Федичкина