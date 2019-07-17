16 июля, вторник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Подробно

Южный парк птиц "Малинки"

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

«Малинки» подали голосок

Выбор площадки для Красносулинского МЭОК вызвал недовольство активистов

Власти Ростовской области вынуждены отстаивать локализацию одного из региональных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). На этот раз речь идет о Красносулинском проекте, который реализует ООО «Экострой-Дон». Руководство расположенного неподалеку Южного парка птиц «Малинки» уже около месяца проводит протестную кампанию, в которую вовлечено большое количество местных жителей. Представители инвестора отмечают, что комплекс спроектирован в соответствии со всеми экологическими нормами. Для того, чтобы избежать эскалации конфликта, решено установить общественный контроль над процессом строительства.


Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, депутат заксобрания Екатерина Стенякина и представители ООО «Экострой-Дон» встретились на днях с жителями поселка Аютинский, рядом с которым запланировано строительство Красносулинского МЭОК, а также с руководством расположенного неподалеку Южного парка птиц «Малинки». В ходе общения было принято решение создать общественную группу из жителей поселка для контроля процесса строительства, в которую войдет и представитель «Малинок». Кроме того, предпринимателям пообещали предоставить результаты экологической экспертизы проекта.

Граница отведенного под строительство участка находится примерно в 500 метрах от поселка Аютинского и в 400 метрах от парка, в котором содержится большая коллекция птиц и животных.

Как следует из публикаций парка в Instagram, руководство «Малинок» уверено, что полигон навредит экологической обстановке в районе, и это приведет к гибели птиц.

На сайте Change.org петицию парка против строительства полигона подписали более 12,7 тыс. человек. Подписавшихся беспокоит близость комплекса к парку, поселку и реке, которая впадает в Дон.

В «Малинках» отказались от комментариев.

Парк «Малинки» зарегистрирован как крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Чернышева Елена Николаевна в 2016 году. В нем содержат попугаев, сов, цапель, орлов, лебедей, страусов, фламинго, енотов, лам, кенгуру и дикобразов. При парке есть детский клуб с различными программами и пруд для пляжного отдыха. По оценке самого предприятия, ежедневно «Малинки» посещает более 1 тыс. человек, в выходные количество посетителей превышает 4 тыс. человек.

Инвестором строительства МЭОК является один из региональных операторов по обращению с ТБО — ООО «Экострой-Дон». Согласно проекту, на территории в 60 га компания построит комплекс мощностью переработки 250 тыс. т ТБО в год, площадку биокомпостирования и полигон для захоронения неутильной части отходов. Заявленный объем инвестиций в проект — более 1,26 млрд руб. Год назад, 13 июля 2018 года, на площадке был заложен первый камень. Сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на лето 2019 года, однако в проект были внесены изменения, поэтому сейчас он проходит дополнительную экологическую экспертизу, результаты которой будут готовы 1 сентября.

В «Экострой-Дон» утверждают, что проект предполагает строительство комплекса с учетом всех нормативов и использованием современных технологий. Клавдия Гурьева, заместитель генерального директора компании рассказала “Ъ-Юг”, что в непосредственной близости к поселку Аютинский расположатся административные здания комплекса, а сам полигон будет находится в 2 км от населенного пункта. «В любом случае, проектные решения таковы, что негативного воздействия на окружающую среду не было бы и в случае более близкой локации»,— подчеркнула госпожа Гурьева. Она также отметила, что парк «Малинки» до сих пор не заключил договор на вывоз ТБО. «В парке сообщают о большой посещаемости, куда вывозится мусор? А птичий навоз относится к отходам IV класса опасности. Не понятно, куда это девается», — говорит Клавдия Гурьева.

Екатерина Стенякина рассказала “Ъ-Юг”, что решение о строительстве полигона было принято в 2013 году. «Был выделен земельный участок, состоялись публичные слушания. В 2017 году уже была готова экологическая экспертиза. И в том же 2017 году образовался парк «Малинки». То есть к моменту его создания работа по подготовке к строительству полигона велась уже почти четыре года»,— рассказала она.

«Парк «Малинки» расположен на арендованном участке. Согласно кадастровой карте, это не рекреационная зона и не территория общественной значимости — это земли спецназначения. В интересах построившего парк ИП было изменить статус участка, но за долгое время это не было сделано. Поэтому экспертиза будет учитывать то, что в Аютинском поселке отсутствует водопровод и жители пользуются скважинами, а вот то, что рядом парк — нет, потому что он не оформлен как следует», — пояснила Екатерина Стенякина.

В пресс-службе министерства ЖКХ Ростовской области рассказали, что, если проект МЭОК не пройдет экологическую экспертизу, скорее в него внесут коррективы, чем изменят статус участка. «После встречи с жителями поселка Аютинский мы сделали вывод, что протесты возникли в основном из-за информационного вакуума. Многие просто не понимают, что представляет из себя современный МЭОК. Поэтому инвестору рекомендовано провести разъяснительную работу с населением», - отметили в министерстве.

Кристина Федичкина


Какие еще МЭОК планируется построить в Ростовской области

Согласно данным министерства ЖКХ, на территории Ростовской области планируется построить восемь МЭОК: Красносулинский, Миллеровский, Морозовский, Мясниковский, Неклиновский, Новочеркасский, Сальский, Волгодонской (это пока единственный МЭОК, строительство которого находится на завершающей стадии). В составе каждого из них запланировано строительство полигонов для размещения твердых коммунальных отходов, мусороперегрузочных станций, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов за счет внебюджетных источников. Целью является создание системы обращения ТБО с современной инфраструктурой, обеспечивающей качественную сортировку и переработку отходов для их вторичного использования, а также экологически безопасное размещение отходов, не подлежащих переработке.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя