Политологи составили рейтинг десяти губернаторов, которым грозит отставка

В 2020 году истекают полномочия 16 губернаторов. Из них десять находятся в зоне риска и могут быть отправлены в отставку, следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленного холдингом «Минченко консалтинг». Как прогнозируют эксперты, первых увольнений можно ожидать уже осенью.

По мнению политологов, в «красной зоне» находятся:

Александр Дрозденко (Ленинградская область),

Алексей Островский (Смоленская область),

Сергей Ситников (Костромская область),

Михаил Игнатьев (Чувашия),

Вениамин Кондратьев (Краснодарский край),

Наталья Комарова (ХМАО),

Сергей Левченко (Иркутская область),

Владимир Илюхин (Камчатский край),

Игорь Орлов (Архангельская область),

Александр Левинталь (Еврейская автономная область).

8 сентября пройдут прямые выборы глав в 16 регионах, а также выборы 13 региональных парламентов. В 2018–2019 годах главы 13 регионов ушли в отставку, вместо них назначены врио, которые выдвинулись в качестве кандидатов в губернаторы. По мнению Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), у этих врио высокие шансы на победу, несмотря на выдвижение в ряде случаев сильных оппозиционных кандидатов.

Подробнее о прогнозе ФоРГО читайте в публикации “Ъ” «Политологи оценили шансы врио».