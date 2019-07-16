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Политологи составили рейтинг десяти губернаторов, которым грозит отставка

В 2020 году истекают полномочия 16 губернаторов. Из них десять находятся в зоне риска и могут быть отправлены в отставку, следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленного холдингом «Минченко консалтинг». Как прогнозируют эксперты, первых увольнений можно ожидать уже осенью.

По мнению политологов, в «красной зоне» находятся:

  • Александр Дрозденко (Ленинградская область),
  • Алексей Островский (Смоленская область),
  • Сергей Ситников (Костромская область),
  • Михаил Игнатьев (Чувашия),
  • Вениамин Кондратьев (Краснодарский край),
  • Наталья Комарова (ХМАО),
  • Сергей Левченко (Иркутская область),
  • Владимир Илюхин (Камчатский край),
  • Игорь Орлов (Архангельская область),
  • Александр Левинталь (Еврейская автономная область).

8 сентября пройдут прямые выборы глав в 16 регионах, а также выборы 13 региональных парламентов. В 2018–2019 годах главы 13 регионов ушли в отставку, вместо них назначены врио, которые выдвинулись в качестве кандидатов в губернаторы. По мнению Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), у этих врио высокие шансы на победу, несмотря на выдвижение в ряде случаев сильных оппозиционных кандидатов.

Подробнее о прогнозе ФоРГО читайте в публикации “Ъ” «Политологи оценили шансы врио».

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