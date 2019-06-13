Губернаторам переставляют оценку

Белый дом неожиданно получил новый рычаг влияния на регионы. Рабочая группа президиума Совета по нацпроектам, которая будет оценивать достижение или недостижение губернаторами показателей эффективности (KPI) и их корректировку, де-факто будет созываться правительством, ее главой стал первый вице-премьер Антон Силуанов, а ответственность за коммуникации с регионами по этому вопросу возложена на министра экономики Максима Орешкина. В решении вопросов о достижении регионами национальных целей также будет участвовать мэр Москвы Сергей Собянин.

Как стало известно “Ъ”, 4 июня президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам утвердил состав рабочей группы, уполномоченной утверждать (или не утверждать) корректировку плановых показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. Фактически уже сформированная рабочая группа получила эксклюзивное право вступать в дискуссии с губернаторами по вопросу, стоит ли учитывать особые обстоятельства при недостижении региональных KPI, или же президентская ветвь администрации должна принимать свои меры в этой связи.

Введение новой системы губернаторских KPI было определено указом президента от 25 апреля 2019 года №193 — он отменил прежнюю систему, сформированную указом 2017 года. Как пояснял в интервью “Ъ” министр экономики Максим Орешкин, новые KPI призваны обеспечить достижение регионами целевых показателей в рамках нацпроектов и «национальных целей развития» из майского указа Владимира Путина 2018 года. Система, напомним, является поощрительной — по результатам достижения KPI предполагается распределение грантового фонда в 20 млрд руб. в год. Впрочем, очевидно, что объявленная стратегия предполагает возможность и других действий федеральной власти по отношению к субъектам РФ.

Методику расчета одного из 15 обозначенных показателей — «уровня доверия к власти» — к 1 июня 2019 года должна была разработать администрация президента, остальные 14 вычисляются по данным Росстата или ведомственной статистики. Это число высокопроизводительных рабочих мест вне бюджетного сектора, занятость в малом и среднем бизнесе, производительность труда в базовых несырьевых отраслях, реальная среднемесячная зарплата, инвестиции (за вычетом инфраструктурных), уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, число улучшивших жилищные условия семей, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды, уровень образования и доля соответствующих нормативам городских и региональных дорог с учетом их загрузки.

Большинство этих показателей — де-факто натуральные, что делает почти невозможным манипулирование губернаторскими KPI. Поэтому еще на весенних обсуждениях с главами регионов на Госсовете по нацпроектам дискутировалась возможность принятия во внимание особых обстоятельств, не позволяющих региону «выдерживать график» их достижения. Впрочем, учитывая, что с большой вероятностью отклонений будет много, в письме главе администрации президента Антону Вайно первый вице-премьер Антон Силуанов сообщал о том, что дискуссии на этот счет решено вести спецкомиссией. 4 июня ее состав и был утвержден президиумом совета по нацпроектам.

Как и предполагалось, рабочую группу возглавит сам господин Силуанов, его заместителем будет господин Орешкин, а ответственным секретарем выступит замглавы аппарата правительства Валерий Сидоренко. В группе еще один вице-премьер, курирующий вопросы строительства Виталий Мутко. Также в нее включены главы экспертного управления президента Владимир Симоненко, управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, референт управления президента по внутренней политике Ольга Аллилуева, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин и заместитель министра экономики Вадим Живулин. Наконец, несмотря на формальный конфликт интересов, в состав рабочей группы включен мэр Москвы Сергей Собянин. Избежать этого полностью было, очевидно, невозможно: логика рабочей группы предполагает, что в комиссии, рассматривающей обращения губернаторов и определяющей их KPI, должны быть представлены правительство, администрация президента и Госсовет — но последний де-факто состоит из глав регионов и президента, а мэр Москвы возглавляет там свою рабочую группу по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Протокол рабочей группы предполагает, что аргументированные возражения на представленные в регион правительством будущие значения пятнадцати KPI на год вперед и на отчетный период субъекты РФ направляют в Минэкономики. Оно же агрегирует и актуальные данные о достижении показателей по KPI за год, и фиксирует «существенные», произошедшие по независимым от глав регионов обстоятельствам, отклонения и предложения регионов о том, как эти обстоятельства должны быть отражены в новых, скорректированных значениях показателей. По итогам переписки с регионами Минэкономики в недельный срок уведомляет правительство о необходимости заседания рабочей группы: она будет определять, достаточно ли обоснованы предложения главы региона изменить ему KPI.

Встречи группы предлагается проводить по отдельным показателям или их совокупности, присутствие Антона Силуанова, Максима Орешкина, Виталия Мутко, Сергея Собянина и одного из профильных заместителей министров на ней обязательно. Впрочем, мэр Москвы, как и господа Симоненко, Харичев и Аллилуева, участвуют в рабочей группе «по согласованию» — то есть могут направить на ее заседание своих представителей. Фактически же речь идет о том, что главы регионов должны будут вступать в постоянную и важную для них коммуникацию по «натуральным» показателям с экономическим блоком правительства. Это потенциально довольно важное изменение в дизайне взаимодействия исполнительной власти и регионов: хотя Минфин оставался до последнего времени главным для регионов ведомством Белого дома, с точки зрения KPI губернаторы традиционно были подотчетны (и в совершенно закрытом режиме) только администрации президента.

Дмитрий Бутрин