«Москва играет за Медведчука, но не против Зеленского»

На Украине выходит на финишную прямую избирательная кампания. Голосование пройдет в воскресенье, 21 июля. Обозреватель «Ъ» Максим Юсин задумался о том, на какой результат парламентских выборов в соседней стране делает ставку Москва.



За считанные дни до парламентских выборов на Украине все более актуальными становятся вопросы — на какие их результаты рассчитывает Кремль и на кого из главных действующих лиц делает ставку? На первый взгляд, может показаться, что здесь все ясно и никакой интриги нет. Лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко — стали постоянными героями информационных выпусков и политических ток-шоу на российских телеканалах. То они выходят в эфир непосредственно из Москвы, где встречаются с премьером Дмитрием Медведевым и руководителями «Газпрома», то включаются из Киева.

Кремль явно дает понять — именно с этой политической силой он готов иметь дело, договариваться о скидках на газ и освобождении украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Сигнал направлен, в первую очередь, тем избирателям, которые прежде голосовали за «Партию регионов» и за коммунистов и которые в той или иной степени продолжают ориентироваться на мнение России, не считают ее врагом и хотят восстановить с ней отношения. Впрочем, число таких избирателей преувеличивать не стоит. Как говорил мне сам Виктор Медведчук, свой потенциальный электорат он оценивает в 30-35%, но это в идеале.

На деле же значительная часть жителей юго-востока на президентских выборах предпочла Владимира Зеленского, а на парламентских поддержит его партию «Слуга народа». Другая часть (не столь значительная, но все же ощутимая) отдаст голоса конкурирующему проекту «Оппозиционный блок», находящемуся под контролем олигарха Рината Ахметова. Эту группу украинских оппозиционеров, несмотря на их вполне взвешенную идеологию, Москва демонстративно отвергает. Депутаты Рады, представляющие «ахметовскую» часть «Оппозиционного блока», все поголовно попали в российские санкционные списки.

Активность сторонников Медведчука на российском направлении и в эфирах контролируемых им украинских телеканалов приносит определенные плоды. Недавние опросы общественного мнения показали рост рейтинга «Оппозиционной платформы» до 15%, что делает ее второй политической силой в будущем парламенте после «Слуги народа».

Есть, правда, один нюанс. Включение сторонников Медведчука в правящую коалицию (а, значит, и в правительство, и в руководство парламента) крайне маловероятно.

Эту политическую силу многие на Украине считают токсичной, а ее представителей — чуть ли не «агентами влияния Путина». Поэтому альянс с «Оппозиционной платформой» стал бы для Зеленского очень рискованным шагом, грозя обрушить его рейтинг и спровоцировать бурные акции протеста националистов. Даже заняв почетное второе место, «Оппозиционная платформа», скорее всего, останется в политическом гетто, и ее «серебряная медаль» станет для Кремля своеобразным утешительным призом, моральным удовлетворением, но не более того.

Договариваться о судьбе Донбасса, условиях транзита газа, освобождении военнопленных и моряков придется все равно не с оппозицией, а с реальной властью, то есть с командой нового президента и стоящими за ней теневыми игроками. В Кремле это, видимо, понимают. Иначе чем объяснить явные жесты в адрес президента Украины, например, телефонный разговор с ним Владимира Путина? Если бы Москва играла против Зеленского, эту беседу под благовидным предлогом вполне можно было бы отложить и провести уже после выборов. Но этого сделано не было. Разговор не просто состоялся, но и, судя по всему, имел практические результаты, следствием чего стала заметная активизация усилий по освобождению удерживаемых лиц.

Вывод напрашивается сам собой — в нынешней избирательной кампании Москва играет за Медведчука, но не против Зеленского. Как представляется, Кремль вполне устраивает сценарий, при котором сторонники президента сформировали бы однопартийное большинство, не вступая в коалицию с национально ориентированными движениями типа «Голоса» Святослава Вакарчука. В этом случае возможны два варианта, оба для Москвы неплохие: либо заключить с новым руководством Украины масштабные, немыслимые ранее договоренности по Донбассу и другим вопросам, что позволило бы уменьшить напряженность в отношениях с Западом и приблизить снятие европейских санкций; либо, убедившись в недоговороспособности даже этой украинской власти, донести до того же Запада мысль — с Киевом вести дела невозможно, к конструктивному диалогу он не способен, поэтому давайте разблокировать наши отношения без оглядки на него.

Иными словами, Москве выгодно, чтобы в украинском руководстве поскорее наступила определенность и появилась если не вертикаль власти в привычном для Владимира Путина понимании, то хотя бы ее подобие.