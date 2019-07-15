Слуге не хватает народа

В конце нынешней недели — 21 июля — финиширует парламентская кампания на Украине. Каков расклад политических сил на финишной прямой и чем «сердце успокоится»?

Юрий Ткачев, Одесса

Зачем вообще Зеленский распустил Верховную раду за полгода до естественного истечения срока ее полномочий? На этот вопрос ответить нетрудно: он решил «конвертировать» свой зашкаливающий президентский рейтинг в рейтинг парламентский, то есть в конкретные депутатские мандаты для собственной партии «Слуга народа». А делать это надо было быстро: согласно данным проведенных еще до выборов опросов, около 40 процентов избирателей Зеленского ждали от него результатов уже в ближайшие 6 месяцев после прихода к власти. Так что к октябрю рейтинги нового президента могли бы существенно просесть, а электоральные перспективы его партии ощутимо ухудшиться. Вот и пришлось ковать железо, пока горячо.

Правда, у этого сценария были и определенные риски. «Слуга народа» являлась партией по сути виртуальной: без проверенных кадров, без крупных фигур второго и третьего эшелона, без сети региональных партийных организаций, без перспективных кандидатов на мажоритарные округа и тому подобного. В этом смысле команде Зеленского, возможно, стоило бы взять паузу и потратить оставшиеся месяцы на формирование «избирательной машины». Вероятно, было бы выгодно также поменять и избирательную систему. Новый президент попытался инициировать такие изменения, но наткнулся на дружное сопротивление действующих нардепов. В итоге выборы 2019 года пройдут по тому же закону, что в 2014 и 2010 годах: 225 нардепов будут избраны по партийным спискам, а еще 225 — в мажоритарных округах.

В общем, в окружении главы государства предпочли кавалерийский наскок тщательно подготовленному наступлению. Однако реальность подготовила «кавалеристам» немало неприятных сюрпризов.

Понижающий тренд

На первый взгляд волноваться новому президенту и его молодой партии не о чем: «Слуга народа» на сегодняшний день является бесспорным лидером электоральной битвы. Социологи дают этой политсиле около 42 процентов голосов избирателей, что, по всей вероятности, сделает фракцию «слуг» самой многочисленной в парламенте нового созыва. Но если посмотреть на ситуацию чуть глубже, можно понять: поводов для беспокойства достаточно. Ведь сегодняшний уровень в 42 процента — это откат в сравнении с тем, что было несколько недель назад — речь шла тогда о 47 процентах, а по данным некоторых опросов — даже о 52 процентах голосов. И если тенденция к снижению рейтинга продолжится, то к финишу гонки «Слуга народа» рискует прийти с 38–40, а то и с 32–35 процентами голосов избирателей. Если это действительно произойдет, то винить в этом Зеленскому и его команде будет некого, кроме самих себя.

Не секрет, что от Зеленского ждали в первую очередь реальных шагов по прекращению войны на Донбассе.

Однако похвастаться в этом смысле главе государства критически нечем: в последние недели интенсивность боевых действий только выросла, сдвинуть с мертвой точки вопрос обмена пленными и политзаключенными также не удалось. Единственный успех, разведение сил в районе станицы Луганской, определенно не является достаточно прочным основанием для того, чтобы строить на нем образ президента-миротворца. Что же до обещаний Зеленского в ближайшее время закончить войну, то их украинский избиратель вдоволь наслушался еще от Порошенко и знает им цену.

На фоне снижения рейтингов «Слуги народа» особенно тревожным для команды президента выглядит наметившийся рост популярности политсилы с громоздким названием «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Эта партия является итогом эволюции части осколков вдребезги разбившейся Партии регионов. Возглавляет ее триумвират в составе официального лидера партии Юрия Бойко, ее сопредседателя Вадима Рабиновича (именно его политсиле, носившей название «За жизнь», ОПЗЖ «обязана» второй частью названия) и Виктора Медведчука, которого на Украине принято считать самым большим лоббистом российских интересов и называть не иначе как «кумом Путина».

Если Зеленский стремится выбрать линию поведения, которая должна понравиться сторонникам мира, но не оттолкнуть при этом представителей «партии войны», то ОПЗЖ ведет работу исключительно на «миротворческой» ниве и пытается набрать очки «на поле здравого смысла». Медведчук, например, так аргументирует важность восстановления отношений с Россией: «Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений. Если мы <...> продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь еще больше ухудшится». По словам нардепа, ежегодно без России Украина теряет до 20 млрд долларов в экспортном потенциале.

Медведчуку удалось добиться освобождения четверых находящихся в плену у ДНР и ЛНР украинских солдат; он же вместе с Бойко на переговорах в Санкт-Петербурге заручился обещанием 25-процентной скидки на газ для Украины от главы «Газпрома» Миллера; наконец, принадлежащий (с недавних пор) Медведчуку канал NewsOne анонсировал на минувшей неделе проведение прямого телемоста Киев — Москва с рабочим названием «Надо поговорить». Последняя инициатива вызвала бурную истерику в рядах представителей «партии войны» (вплоть до призывов отобрать лицензию на вещание, обвинений в госизмене и вызовов на допросы в СБУ) и подчеркнуто негативную реакцию Зеленского, даже записавшего по этому поводу специальное видеообращение.

Очевидно, что внешнеполитические маневры ОПЗЖ всерьез нервируют президента и его окружение, и не трудно понять, почему: на фоне снижения рейтингов «Слуги народа» конкуренты активно набирают — стартовав с отметки в 9 процентов, ОПЗЖ за две недели до голосования уже перевалила за 13 и останавливаться на достигнутом, похоже, не собирается. Разумеется, своими успехами на дипломатическом поприще Бойко и Медведчук обязаны не столько личным талантам, сколько очевидно дружественному отношению к ним обитателей высоких кремлевских кабинетов. Это, конечно, дает повод называть ОПЗЖ прямым агентом Кремля. Но проблема в том, что далеко не для всех на Украине эта характеристика является негативной (стоит отметить при этом, что ставка на Медведчука, Бойко и Рабиновича многим избирателям кажется достаточно странным решением московских элит. Но это уже другая история).

Битва у «красной ленточки»

Весьма интересные события происходят и на самом «правом» фланге украинской политики, где за голоса представителей «партии войны» и убежденных сторонников евроатлантической интеграции борются две политсилы: Блок Порошенко, под выборы переименованный в «Европейскую солидарность», и партия «Голос» во главе с фронтменом музыкальной группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком.

Считается, что «Голос» спонсирует олигарх Виктор Пинчук, а также структуры американского миллиардера Сороса. Идея создания партии «Голос» была достаточно проста: продублировать идеологию и риторику Блока Порошенко, но без самого Порошенко и связанного с ним шлейфа коррупционных скандалов. И поначалу казалось, что это сработало: в социологических опросах партия стартовала сразу с отметки в 6,4 процента, что гарантировало ей преодоление проходного барьера. К концу июня партия «отъела» у «Европейской солидарности» еще около 2 процентов голосов, преодолев отметку в 8 процентов сторонников, а «порошенковцев» подвинув вплотную к проходному барьеру.

Удержать взятые высоты, правда, не получилось: последние исследования показывают, что голоса «воинствующих евроатлантистов» у Вакарчука не задержались и снова стали перетекать к Порошенко (его партия в настоящий момент собирает по рейтингам 8,3 процента голосов избирателей, тогда как «Голос» набирает около 7 процентов). Виноват в этом, похоже, сам Вакарчук, отметившийся в ходе кампании рядом обидных ляпов. Несмотря на громкие заявления о готовности «менять страну», он, к примеру, не смог вспомнить, сколько стоит газ для потребителей на Украине, на концерте в Харькове назвал Крым российским, а в одном из интервью и вовсе не узнал цитату из собственной предвыборной программы (когда журналистка начала зачитывать его же предвыборные обещания, Вакарчук удивился: «Що ти таке читаєш?»). Политика оказалась далека от концертной деятельности: и сам лидер, и его партия выглядят на финише избирательного марафона неубедительно.

Нечем похвастаться и «Батькивщине» Юлии Тимошенко. Уже несколько месяцев ее рейтинг держится на уровне 7–7,5 процента: в парламент «белое воинство», похоже, проходит, однако электоральных чудес от него ждать не приходится.

Судя по всему, партийные установки на кампанию (чуть меньше милитаризма и национализма, больше социальной проблематики) избирателей мало привлекают.

Прочие политические силы, которые будут представлены в избирательном бюллетене, нужных 5 процентов голосов для преодоления проходного барьера не набирают вовсе, хотя некоторые достаточно близки к заветной «красной линии» и при удачном стечении обстоятельств способны ее пересечь. Номинальным лидером «непроходных» является партия «Сила и честь» — еще один относительно новый игрок на украинской политической арене. Возглавляет ее бывший глава СБУ (при Кучме) Игорь Смешко, в первом туре президентских выборов 2019 года набравший 6 процентов голосов избирателей. По состоянию на конец мая «Сила и честь» имела около 5,1 процента голосов избирателей, однако с самого начала кампании стала довольно быстро терять рейтинг и сейчас может рассчитывать на 3,8 процента. Никаких предпосылок к тому, чтобы падение сменилось ростом, не наблюдается, так что в парламенте партию Смешко мы вряд ли увидим.

Зато есть шансы у партии «Оппозиционный блок» (этот осколок Партии регионов традиционно связывают с группой донецкого олигарха Рината Ахметова и его делового партнера Вадима Новинского). Весной к «Оппозиционному блоку» примкнула партия «Наши» молодого политика Евгения Мураева, а недавно к проекту присоединились мэр Харькова Геннадий Кернес и его одесский коллега Геннадий Труханов. Слияние оказалось во благо: партия, в начале июня набиравшая всего 1,5 процента голосов, сегодня имеет, по данным различных опросов, 3–4 процента. Если удастся сохранить динамику роста, то к 21 июля, когда состоятся выборы, «Оппозиционный блок» может и преодолеть заветную черту.

Хотя положение партии все же зыбкое. Во-первых, ее серьезно поджимает основной конкурент — ОПЗЖ. Во-вторых, достаточно жесткое противодействие наблюдается со стороны… России: в последнее время в российских СМИ началась целая кампания, направленная против «Оппозиционного блока» вообще и одесского и харьковского мэров в частности (это в очередной раз доказывает, что Кремль прямо поддерживает триумвират Бойко — Рабиновича — Медведчука, но не снимает вопроса: а зачем, вообще говоря, он это делает?).

Для «Оппозиционного блока», впрочем, даже при невыходе за 5-процентную отметку остается возможность попасть в парламент благодаря депутатам-мажоритарщикам. К примеру, в двух из четырех избирательных округов Одессы представители партии (хоть и баллотирующиеся как самовыдвиженцы) являются безусловными лидерами, еще в двух — вероятными претендентами на победу. И таких перспективных для партии округов — два с лишним десятка. Хватит (в идеале) на целую фракцию в новой Раде. Если, конечно, получившие депутатские мандаты «бойцы» не разбегутся под другие политические крыши.

За чертой

Что же до остальных политических сил (Радикальная партия Олега Ляшко, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, «Самопомич» мэра Львова Андрея Садового, «Украинская стратегия» действующего премьера Владимира Гройсмана и другие), то им, вероятно, уже ничего не светит. Включая, увы, и самый юный проект украинской политики — Партию Шария.

Да, речь о том самом Анатолии Шарии — опальном украинском журналисте, покинувшем Украину еще при Януковиче, затем ставшем суперпопулярным видеоблогером, а теперь решившимся податься в политику. Это может выглядеть наивным, но не следует забывать: на канале Шария в YouTube — 2,1 млн подписчиков, тогда как пресловутый проходной барьер в 5 процентов соответствует примерно полумиллиону голосов избирателей. И хотя не все поклонники Шария проживают на Украине и далеко не все подписчики могут считаться избирателями, совсем сбрасывать Партию Шария со счетов не стоит. В подтверждение этому можно привести достаточно яркие акции, проведенные шариевцами в Одессе, Запорожье и других городах Украины: далеко не каждая парламентская политсила способна вывести на улицу сотню-другую сторонников, не прибегая к админресурсу или банальной скупке манифестантов. К тому же Шарий прямо заявляет: главная его цель — наказание «отличившихся» представителей старой власти: «Я злой парень, но улыбчивый и справедливый», а запрос на такое в украинском обществе достаточно велик.

При всем этом, однако, социологи дают Партии Шария лишь 1,5–2,5 процента по различным данным, что весьма далеко от «черты» проходного барьера. И хотя сам Шарий самоуверенно заявляет в своем блоге: «Доколе буду с вами, маловеры? На выборах будет больше 15 процентов», похоже, это лишь бравада — за пределами интернета Анатолия практически не знают. Хотя, надо признать, красные шарики, символ его сторонников, нервируют даже Петра Порошенко. Так, выступая на сцене в Каменец-Подольске, Петр Алексеевич увидел в толпе людей с алыми воздушными шарами и, не сдержавшись, покрыл их матом, а потом начал скандировать: «Позор Шарию!»

Перед финалом

В целом если выборы пройдут с примерно теми результатами, которые предсказывают социологи за две недели до дня голосования, то будет интересно. «Слуга народа» Зеленского получит, вероятно, порядка 110–120 мандатов (до 150 — при наиболее благоприятном развитии событий, 80–90 — при самом негативном для команды Зеленского сценарии). Около 70, скорее всего, наберет ОПЗЖ. Примерно по 50 будет у «Голоса» Вакарчука, «Европейской солидарности» Порошенко и «Батькивщины» Тимошенко. Еще 120 достанутся беспартийным мажоритарщикам, причем в это число, возможно, войдут 20–30 представителей «Оппозиционного блока». И возникает интересный вопрос: как же может в этом случае выглядеть правящая парламентская коалиция?

В ней, напомним, должно быть хотя бы 226 депутатов, причем все они должны входить в какую-то депутатскую фракцию. В идеале же устойчивая коалиция должна насчитывать хотя бы 250–260, а лучше — 270–280 депутатских штыков. Предполагается, что основой коалиции должны стать «слуги народа», коих как мы уже говорили выше, будет 110–120. Для того чтобы парламент был дееспособным, надо привлечь еще примерно 150. Где их взять?

Естественным союзником «Слуги народа» рассматривается «Батькивщина» Юлии Владимировны (которую, как считается, также спонсирует Игорь Коломойский). Тимошенко уже всячески демонстрирует свою к этому готовность: «Если будет создана коалиция с нами, то мы готовы отдать все наши знания, весь опыт и всю поддержку и помочь на каждом шагу». Но «Юлин ресурс» — это лишь треть от требуемого числа. Еще треть — в теории — может дать «Голос» Вакарчука, благо, слухи о переговорах спонсора политсилы, Пинчука, с командой Зеленского ходят весьма активные. Однако имеется существенное «но»: у Пинчука давний конфликт с Коломойским, что делает этот сценарий если не невозможным, то сомнительным. Да и голосов-то все равно не хватает!

Коалиция с ОПЗЖ, вероятно, позволила бы добиться результата. Однако с таким сценарием связано несколько проблем. Во-первых, партия почти наверняка потребует для Юрия Бойко поста премьер-министра, отдавать который опасному конкуренту для Зеленского, мягко говоря, нежелательно. Во-вторых, на этот же пост претендует Тимошенко, которую вообще вряд ли обрадует перспектива сотрудничества с ОПЗЖ, да еще и на правах младшего партнера. В-третьих, и в окружении Зеленского могут не решиться на прямой союз с «кумом Путина».

Еще меньше вероятность участия в коалиции партии Порошенко. Эти-то вообще кровно заинтересованы в том, чтобы «парламент имени Зеленского» функционировал как можно более короткий срок и при этом как можно менее результативно. Да и для Зеленского союз со злейшим своим врагом выглядит противоестественным.

Вот и получается: даже если в новом парламенте удастся сформировать коалицию, это объединение определенно будет неустойчивым, разрываемым внутренними противоречиями и постоянно балансирующим на грани распада. И — кто знает? — возможно, не так уж и неправы те, кто говорит, что Верховная рада девятого созыва вряд ли дотянет до конца 2020 года…