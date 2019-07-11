Дмитрий Медведев прошелся по газовому вопросу

Дмитрий Медведев озвучил варианты решения газового спора с Украиной. Премьер-министр накануне встретился с делегацией украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На переговорах ее руководитель Виктор Медведчук и сопредседатель Юрий Бойко обсудили с Дмитрием Медведевы сотрудничество между российскими и украинскими партиями, перспективы отношений между Москвой и Киевом, а также газовый вопрос.

Говоря о транзите газа через Украину, премьер-министр заявил, что в сложившейся ситуации существует два решения:

Дмитрий Медведев, премьер-министр : «Потребители газа на территории вашего государства платят на 25% больше, чем они могли бы платить. И значит, все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются, абсолютно несостоятельны. Понятно, что никакого нормального реверса там нет, понятно, что это за газ. Непонятно только, почему он на четверть дороже. Здесь ничего нового не произошло. Но мы хотя бы эту позицию обозначили. Что же касается того, как двигаться, то здесь есть несколько вариантов. Один из них, может быть, самый простой — это сохранить действие тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно. Второй, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума, который был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас в силу понятных причин и существования иных каналов поставки, я имею в виду и “Турецкий поток”, и “Северный поток-2”. Естественно, эта политизация ушла в прошлое».

Медведчук и Бойко уже приезжали в Москву и обсуждали газовый вопрос в преддверии президентских выборов на Украине. Тогда в переговорах участвовал и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он называл те же цифры: при прямых поставках российского газа украинцы платили бы за него на четверть меньше.

Киев не закупает у России газ с 2015 года. Как расценивать очередной визит Медведчука и Бойко в Москву? Украинский политолог, руководитель Центра политического и экономического анализа Александр Кава считает, что это очередной предвыборный ход: «Это делается, чтобы консолидировать электорат на территории Украины, который поддерживает конструктивное взаимодействие, начало диалога между Россией и Украиной под политический проект Бойко и Медведчука. Очевидно, что ни один, ни второй в данном случае не уполномочены представлять Украину как государство и, соответственно, принимать какие-то решения. Но, с точки зрения партийного проекта, это им поможет немного улучшить рейтинг и привлечь дополнительные голоса избирателей».

На встрече с украинской делегацией Дмитрий Медведев отметил, что, несмотря на прошедшие выборы, Россия так и не получила сигнала относительно дальнейшего курса нового украинского президента. Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что такие встречи могут подтолкнуть Владимира Зеленского к диалогу с Москвой:

«Это можно рассматривать как более долговременную линию выстраивания партийной дипломатии для того, чтобы подталкивать Зеленского к нормализации отношений с Российской Федерацией.

Пока есть только какие-то наброски, связанные с первыми шагами по реализации минских соглашений, но не более того. Будут ли таким образом Зеленский и его команда двигаться в сторону России по этому маршруту, который выстраивает Медведчук, еще вопрос. Потому что реакция Зеленского может быть и обратной. Учитывая нюансы с точки зрения государственного курса, государственной, не только с точки зрения партийных приоритетов».

Владимир Зеленский пока никак не прокомментировал визит украинских политиков в Москву. Ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что администрацию главы государства удивляет тот факт, что генеральная прокуратура не отреагировала на поездки Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию.

Виктория Феофанова