«Финвижн» отказалась от иска к Evison о получении права голоса по опционным акциям

Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна отказалась от исковых требований к Evison Holdings (представляет интересы инвестфонда Baring Vostok находящегося под арестом гражданина США Майкла Калви), связанных с получением права голоса по 9,99% акций банка «Восточный», которые были переданы Evison в рамках исполнения колл-опциона. В Арбитражном суде Амурской области состоялось предварительное заседание по заявлению «Финвижн».

В процессе принял участие только ответчик, сообщает «Интерфакс». Представитель Evison Олег Койда заявил, что не согласен с отзывом иска «Финвижн», отметив, что намерен доказать в суде его необоснованность.

«Если иск был подан заведомо необоснованно, то предусмотрены соответствующие санкции»,— сказал он.

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По словам представителя Evison, «Финвижн» был необходим спор только ради обеспечительных мер по иску. Судья Александр Осадчий принял решение принять отказ «Финвижн» от иска и не рассматривать его, как настаивал ответчик.

Ранее Арбитражный суд Амурской области принял решение о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс». Решение должен исполнить основной акционер банка кипрская компания Evison Holdings.

Затем Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный».

О суде — в публикации “Ъ” «Майкл Калви лишился банка "Восточный"».