Суд обязал мажоритария «Восточного» передать компании Аветисяна 10% акций банка

Арбитражный суд Амурской области принял решение о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс». Решение должен исполнить основной акционер банка кипрская компания Evison Holdings (представляет интересы инвестфонда Baring Vostok находящегося под арестом гражданина США Майкла Калви).

«Суд определил к немедленному исполнению решение суда»,— говорится в заявлении судьи (цитата по ТАСС).

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе Evison Holdings. Свое ходатайство компания объяснила тем, что во время суда могут быть оглашены составляющие тайну сведения.

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В 2016 году перед слиянием «Восточного» и Юниаструм-банка между Evison Holdings и «Финвижн Холдингс» был заключен колл-опцион, позволяющий господину Аветисяну получить в будущем контрольный пакет акций. Стороны договорились решать все споры в лондонском суде. Однако фонды Baring Vostok отказались исполнять колл-опцион, заподозрив своих партнеров в выводе активов из Юниаструм-банка незадолго перед сделкой по слиянию банков.

Подробнее о деле банка — в публикации “Ъ”.