Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна. Как сообщает РБК со ссылкой на документ, жалоба была подана в Шестой арбитражный апелляционный суд Хабаровска.

17 июня трибунал Лондонского международного третейского суда признал за «Финвижн» право на исполнение колл-опциона на 10% «Восточного», не приняв аргументы другого акционера банка Evision Holdings (владеет 51,6% акций). Арбитражный суд Амурской области также принял решение о немедленной передаче 9,99% акций банка компании Артема Аветисяна. Сейчас господин Аветисян является основным акционером банка «Восточный».

В жалобе Evison утверждается, что суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из Юниаструм-банка и «обманного завышения уровня его капитала». Речь идет о том, что «Финвижн» провела сделки по выводу активов после проверки аудитором КПМГ, но до объединения с «Восточным». В частности, с 23 июня по 13 июля 2016 года «Юниаструм» купил у «Финвижн» доли в нескольких компаниях и опционы на их акции за 1,6 млрд руб., а «Финвижн» покупала эти доли у Шерзода Юсупова за 5,4 млн руб. При этом вырученные средства переводилась на счета за рубежом. Еще один случай вывода активов, как утверждает Evison, произошел через выдачу кредита на 1,78 млрд руб. тепличному комплексу «Грибная ферма». ЦБ счел возврат этого кредита маловероятным.

Еще один блок претензий касается «искажения финансовой отчетности» компанией господина Аветисяна, которая «скрыла заведомо невозвратные кредиты и признаки вывода активов» в Юниаструм-банке. В жалобе говорится, что эти действия привели к присоединению пассива вместо актива. В апелляции отмечается, что «банк нарушал норматив ЦБ по максимальному размеру риска на группу связанных заемщиков». Убыток от сделок, с помощью которых, как считает Evison, выводились активы, не был отражен в отчетности Юниаструм-банка на сайте ЦБ от 1 августа 2016 года. Представитель «Финвижн» сказал РБК, что «сделки были корректно отражены в соответствующие периоды в отчетности».

Таким образом, Evison считает, что опцион нельзя считать вступившим в силу, в связи с тем что подготовленные «Юниаструмом» документы о слиянии банков содержали «недостоверные и явно завышенные сведения» о размере капитала. В соответствии с английским правом договор можно считать недействительным, если одна из сторон предоставила заведомо ложную информацию.

Ранее “Ъ” сообщал, что один из миноритариев банка «Восточный» подготовил иск против бывшего акционера Юниаструм-банка Артема Аветисяна. Истец говорит о выводе активов из этой кредитной организации перед присоединением Юниаструм-банка к банку «Восточный» и требует компенсации. Ответчики настаивают, что все сделки законны.

Подробнее — в материале “Ъ” «Суд проверит “Восточный” на вывод активов».