Мировые инвесторы разогнали рубль

Рубль начал новую торговую неделю с укрепления. Курс евро откатился до минимума с начала апреля 2018 года, а курс доллара приблизился к значениям, достигнутым в августе прошлого года. Рост аппетита к риску у международных инвесторов на фоне мягкой монетарной политики мировых финансовых регуляторов и начала налогового периода выделяют рубль среди других валют развивающихся стран.

В понедельник курс евро на российском рынке обновил многомесячный минимум. На торгах Московской биржи курс общеевропейской валюты опускался до 70,46 руб./€ — минимального значения со 2 апреля 2018 года. Курс доллара опускался до 62,57 руб./$, приблизившись вплотную к минимальной отметке с августа 2018 года.

Как считают участники рынка, на данный момент ключевая поддержка для российской валюты исходит от внешних факторов — общего интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, курс рубля укрепляется «на фоне улучшения рыночных настроений в ожидании монетарных стимулов от центробанков». С начал лета представители основных финансовых регуляторов (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии) делали заявления о необходимости смягчения монетарной политики (см. “Ъ” от 22 июня). Согласно данным терминала Bloomberg, в настоящее время вероятность снижения в конце июля ключевой ставки ФРС на 0,25 п. п. оценивается в 76,5%, на 0,5 п. п.— в 23,5%. При этом вероятность понижения ставки на 0,5 п. п. к заседанию ФРС в сентябре оценивается уже в 60%. Рассматривает снижение ставки и Банк России (см. “Ъ” от 5 июля).

По мнению господина Покатовича, снижение на 0,25 п. п. будет реализовано со 100-процентной вероятностью.

По словам главного аналитика ПСБ Михаила Поддубского, «ожидания предстоящего снижения ставки ФРС способствуют росту риск-аппетита на рынках, и рубль демонстрирует динамику, сопоставимую с другими валютами развивающихся стран». По данным агентства Bloomberg, в понедельник рубль укрепил позиции по отношению к доллару на 0,45%, оказавшись в лидерах среди валют развивающихся стран. Лучший результат показала только индонезийская рупия (+0,63%). За пять торговых дней рубль вырос по отношению к доллару США на 1,6%, уступив первое место только рэнду ЮАР (+1,8%).

Кроме того, укреплению курса способствует начатая на этой неделе подготовка к налоговому периоду. С учетом выплаченных в понедельник страховых взносов общий объем платежей оценивается в 2 трлн руб. По оценке аналитиков Райффайзенбанка, на следующей неделе объем основных налоговых выплат (НДС, НДПИ, акцизы) составит 1 трлн руб., а в конце месяца налог на прибыль составит около 340 млрд руб. Определенную поддержку российской валюте оказывают и восстановившиеся цены на нефть. По данным агентства Reuters, в понедельник котировки европейских сортов нефти составляли $66–67 за баррель, т. е. были близки к максимумам с начала июня.

Впрочем, значительного укрепления российской валюты участники рынка пока не ждут. Как отмечает господин Поддубский, «сезонность счета текущих операций играет уже против рубля, лимиты на аукционах по размещению ОФЗ невысокие, фактор дивидендов уже не оказывает поддержки». По оценке господина Покатовича, до заседания совета директоров ЦБ курс доллара может лишь протестировать отметку 62,4 руб./$.

Дмитрий Михайлович