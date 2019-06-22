«Быки» надавили на мягкость

Заявления ведущих финансовых регуляторов — Европейского ЦБ (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США — о грядущем смягчении денежно-кредитной политики вызвали рост цен по широкому кругу активов. За минувшую неделю стоимость нефти и золота взлетела на 5%, на подъеме закончили неделю ведущие фондовые индексы. В таких условиях даже новые обещания американских конгрессменов ввести антироссийские санкции оказали лишь мимолетное влияние на рубль и российский рынок.

Минувшую неделю финансовые и товарные рынки завершают на рекордных уровнях. В пятницу стоимость золота впервые с сентября 2013 года поднималась выше уровня $1,4 тыс. за тройскую унцию, прибавив за неделю 5%. Стоимость североморской нефти Brent после трехнедельного перерыва поднялась выше уровня $65 за баррель. Ведущие мировые индексы выросли на 2–5%. Индекс Московской биржи и американский индекс S&P 500 смогли обновить исторические максимумы.

Уверенный рост на минувшей неделе продемонстрировали валюты развивающихся стран, при этом рубль оказался в числе фаворитов. В четверг курс доллара на Московской бирже впервые с начала августа 2018 года опустился ниже уровня 63 руб./$. В пятницу курс закрылся на отметке 63,26 руб./$, что все равно ниже значений, предшествовавших опубликованию подробностей новых санкций, предложенных конгрессменами в отношении России год назад (см. “Ъ” от 8 августа 2018 года). По данным агентства Bloomberg, с начала недели курс доллара снизился в России более чем на 2%. Сильнее укрепились только аргентинский песо (3,7%), ранд ЮАР (3,5%), колумбийский песо (2,7%) и чилийский песо (2,4%).

Активизации биржевых «быков» на этой неделе способствуют ожидания смягчения монетарной политики финансовых регуляторов ведущих стран. В минувший вторник глава ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. В числе инструментов он отметил снижение процентных ставок и возобновление покупки активов. Это заявление вызвало жесткую критику со стороны президента США. «Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им (странам Европы.— “Ъ”) несправедливо легче конкурировать с США»,— в тот же день написал Дональд Трамп в Twitter.

Однако уже в среду смягчила риторику ФРС США. Как и ожидали аналитики, комитет по открытым рынкам сохранил целевой диапазон ставки без изменений (2,25–2,50%), отметив при этом, что ФРС готова изменять монетарную политику для оказания поддержки экономике в случае необходимости. К тому же семь из 17 руководителей регулятора ожидают два снижения ставки до конца года. В итоге инвесторы оценили вероятность снижения процентной ставки в июле в 100%. «Итоги заседания ФРС серьезно укрепили уверенность рынка в скором начале цикла снижения ключевой ставки, что спровоцировало рост цен активов»,— отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин.

Оптимистичные настроения на внутреннем рынке оказались настолько сильны, что даже новое предложение по расширению санкций против России оказало на рубль непродолжительное влияние. В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что группа конгрессменов выступила с предложением ввести санкции в отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией СПГ-проектов. Эта новость вызвала резкий скачок курса доллара до 63,79 руб./$. «В течение нескольких месяцев тема санкций не поднималась, поэтому новость вызвала активные продажи как со стороны внешних, так и внутренних инвесторов»,— отмечает трейдер иностранного банка. Однако в течение часа курс вернулся уже к стартовым значениям и оставался таким до закрытия торгов.

В ближайшее время участники рынка ожидают сохранения оптимизма у инвесторов, но и указывают на неустойчивость дальнейшего роста. «Подъем может продолжиться и на следующей неделе, но до того момента, как поступят какие-нибудь очередные негативные известия во взаимоотношениях США и Китая»,— отмечает аналитик компании «Алор-Брокер» Алексей Антонов. Кроме того, агрессивные рыночные ожидания по снижению ставок могут и не оправдаться. «У ФРС нет повода сильно смягчать монетарную политику при рекордных показателях фондовых индексов, так что рынок ждет коррекция в третьем квартале этого года»,— считает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Виталий Гайдаев