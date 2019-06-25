Инвестдоходная пауза

Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 млрд руб. Год назад против подобного годового срока инвестирования выступали в ЦБ, однако сейчас регулятор не уточнил свою позицию. С требованиями льгот для НПФ выступают и отраслевые лоббисты. Вместе с тем, по мнению экспертов, за предложением ПФР должен следовать пересмотр всей системы гарантирования, в рамках которой граждане и теряют часть накоплений.

Пенсионный фонд России предлагает ввести мораторий на потерю гражданами инвестиционного дохода в случае досрочной смены страховщика, следует из письма ПФР в Минтруд, с которым ознакомился “Ъ”. Отправку документа подтвердили в ПФР, его получение — в Минтруде. Кроме того, в министерстве заявили, что «вопрос планируется рассмотреть с учетом экспертных оценок Минфина, Минэкономики, ЦБ».

В письме ПФР указывает, что 99% удовлетворенных им заявлений граждан о переводе накоплений являются досрочными. К тому же «имеются многочисленные нарушения прав застрахованных лиц, повлекшие потерю средств пенсионных накоплений». «Введение моратория на удержание текущим страховщиком <…> инвестиционного дохода и передача средств в фактическом объеме позволят существенно уменьшить негативные финансовые последствия незаконного досрочного перехода для застрахованных лиц»,— говорится в письме.

С 2015 года была введена система гарантирования прав застрахованных лиц, в частности, предполагающая, что гражданин имеет право переводить свои накопления без потерь от одного страховщика к другому лишь один раз в пять лет. Если же он досрочно прерывает эту пятилетку, то лишается накопленного с момента предыдущего перехода инвестдохода. В случае получения его фондом накопленного убытка с той же даты фиксации этот убыток не покрывается. То есть в этих случаях гражданин потеряет часть пенсионных накоплений.

Счетная палата ранее указывала на многочисленные «риски фальсификации» заявлений о переводе гражданами пенсионных накоплений, поданных через удостоверяющие центры. После же отмены в середине 2017 года этого способа подачи документов на смену страховщика возникли другие риски фальсификаций заявлений, подаваемых через курьеров (см. “Ъ” от 14 и 27 сентября 2018 года). Таким образом, граждане могли лишиться своих денег, даже не предпринимая никаких усилий, направленных на переход из фонда в фонд. За четыре года граждане потеряли более 120 млрд руб. (см. «Ъ-Онлайн» от 29 марта). В Минфине и Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.

Масштабными потерями граждан, в том числе и рисками таких потерь в результате неправомерных переводов, обосновывали свои предложения отраслевые СРО. Так, Ассоциация НПФ предлагала на несколько лет приостановить прием заявлений на досрочную смену страховщика (см. “Ъ” от 12 апреля), а Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) — ограничить переходы одним разом в пять лет после фиксации инвестиционного дохода на счетах клиентов (см. “Ъ” от 30 апреля).

Однако в ПФР с идеями коллег не согласны. Реализация их инициатив, по мнению фонда, «ограничит право застрахованного лица на смену страховщика в условиях неудовлетворительных результатов инвестиционной деятельности и уровня сервиса текущего страховщика». «Мы не поддерживаем возврат к однолетним переходам (де-факто мораторий, предлагаемый ПФР, предполагает временный возврат к ним.— “Ъ”)»,— заявляли “Ъ” в марте прошлого года в ЦБ. В понедельник представитель регулятора не ответил на вопрос, изменилась ли его позиция за год. «По нашему мнению, полная отмена штрафных санкций за досрочный переход из фонда в фонд лишь усугубит проблему и приведет к активизации недобросовестных участников рынка в деле переманивания клиентов у коллег»,— говорит президент НАПФ Константин Угрюмов.

Как считает гендиректор «Пенсионных и актуарных консультаций» Евгений Якушев, «недобросовестная практика — это не столько потеря инвестдохода, сколько доминирование интересов фондов и их агентов над интересами клиентов». По его словам, сейчас сама идея потери инвестдохода дискредитирует сформировавшуюся систему ОПС, подрывая доверие граждан к страховщикам. В связи с заморозкой взносов пенсионные счета пополняются лишь за счет инвестдохода. «В результате из относительно справедливой меры его потеря превратилась в абсолютно несправедливую»,— считает господин Якушев. Поэтому, по его словам, предложение ПФР рационально, но за ним, согласно логике, должна последовать дискуссия о самом будущем системы гарантирования.

Илья Усов