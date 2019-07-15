Авторынок могут поддержать дефицитом

Автопроизводители могут сократить производство в России и создать искусственный дефицит. Скидки и распродажи не спасают рынок от падения: он вновь в минусе, пишет «Ъ». При этом автомобили продолжают дорожать. Что будет с ценами дальше? И пойдут ли автоконцерны на сокращение производства? Об этом — Иван Корякин.

Volkswagen и Volvo дорожают на 3%, Audi — на 2,5%, Mercedes-Benz — на 3-6%, при этом продажи падают. Словом, для авторынка это тяжелый год, говорит старший аналитик компании «АТОН» Михаил Ганелин: «По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие реализация автомобилей снизилась более чем на 2%, хотя в начале года производители надеялись на умеренный рост. Проблема связана с тем, что доходы населения не растут, а машина не является предметом первой необходимости, поэтому люди не спешат ее покупать».

Но многие автомобили дорожают лишь на бумаге. Как пишет «Ъ», производители и дилеры стараются сгладить падение спроса акциями и скидками, за счет чего продажи возрастают. Так, реализация автомобилей Ford в июне взлетела на 43% — скидки достигали 400 тыс. руб. Правда, повод все равно печальный — это уход легковой линейки Ford из России. Кроме того, помогает и господдержка, без которой рынок бы упал еще сильнее, говорит директор агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Базовые цены поднимаются, но при этом организовываются распродажи. Люди в принципе готовы покупать автомобили, когда видят выгоду. И за последние месяцы спрос обусловлен в основном госпрограммами “Первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”, по которым идут максимальные скидки. Государство видит, что без поддержки продажи уменьшатся еще, наверное, на 10-15%, что приведет к рецессии производства».

Хотя оно и сейчас может сократиться, по крайней мере, некоторые компании, как пишет «Ъ», всерьез рассматривают такой вариант. Когда эффективных способов обеспечения продаж нет, остается сокращать издержки и создавать искусственный дефицит. И рано или поздно это произойдет, продолжает Михаил Ганелин: «Они вынуждены будут сокращать производство, поскольку не могут работать на склад — мощности многих заводов и так загружены на 30-40%. Единственное — у автомобильного рынка есть такая вещь, как отложенный спрос. Рано или поздно, если ситуация в экономике все-таки улучшится, и люди начнут активно покупать машины, может произойти очень быстрый разворот рынка».

Но в 2019 году собеседники «Ъ FM» на это не надеются. Скорее всего, сезон закроется в минусе, полагает аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов: «Феноменальных результатов по итогам года мы не увидим. Если господдержка окажется достаточно эффективной, мы, возможно, увидим небольшой рост. Но пока что тенденция не очень хорошая, поэтому мы останемся где-то на уровне прошлого года».

Так что скидки могут пойти на пользу разве что покупателям, правда, цены все равно растут, и предпосылок для их снижения нет. За последние пять лет, по данным «Автостата», автомобили подорожали в среднем на 60%. На этом фоне рост рынка, как признает Ассоциация европейского бизнеса, — это уже «нереалистичный сценарий».

Всего за первое полугодие в России продали почти 830 тыс. новых автомобилей. Это на 20,5 тыс. меньше, чем за первые шесть месяцев 2018-го.