Статистику авторынка прочли по складам

Как выяснил “Ъ”, российский авторынок падает гораздо быстрее, чем показывает традиционная для отрасли статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью. Речь идет о так называемых желтых машинах, уже отраженных в отчетах о продажах, но оставшихся на складе. Их доля может составлять до 50% в зависимости от бренда. Дилеры говорят о постоянном падении спроса и ждут осложнения ситуации. Подмена реальных продаж бумажными вредит покупателю, так как сокращает срок гарантии на автомобиль и может привести к банкротству дилеров.

По данным о регистрациях автомобилей, оказавшихся в распоряжении “Ъ”, авторынок РФ в мае просел сразу на 18%, до 124,5 тыс. машин. При этом, согласно статистике АЕБ, автопродажи в мае упали всего на 6,7%, до 137,6 тыс. машин. Расхождение в данных составило почти 9,6%. Это в четыре раза превышает сезонность, говорится в обращении ассоциации дилеров Renault в «Рено Россия», что свидетельствует об «искусственности данных АЕБ».

Разница между данными АЕБ и регистраций может возникать из-за машин, которые покупают жители соседних стран, в первую очередь Казахстана и Белоруссии, говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Также возможной причиной он называет задержки автомобилей у перекупщиков.

Но источники “Ъ” на авторынке говорят, что уезжающих в соседние страны машин в последние годы стало крайне мало, а расхождение — это «желтые», то есть непроданные, автомобили, о которых уже отчитались перед АЕБ. Гендиректор челябинской ГК «Планета Авто» (дилер Cadillac, Chery, Hyundai, Volkswagen, УАЗ и др.) Андрей Кольцук подчеркивает, что такой практике более десяти лет. В сети дилеров Renault около 2,4 тыс. задекларированных автомобилей прошлых периодов, которые находятся на складах и создают допнагрузку, следует из обращения концерна.

Собеседники “Ъ” говорят, что пик «желтения» пришелся на март, когда японские бренды закрывали финансовый год, а остальные — квартал. Один из них отмечает, что некоторые концерны просили показать определенный уровень продаж в марте, после чего снижали план на апрель. В марте расхождение было еще выше майского — 13%, что частично компенсировалось в апреле. Но задекларированные в марте автомобили даже к июню распродали не все дилеры, утверждает источник “Ъ”.

Планы автоконцернов в последние годы строятся так: «к показателю АЕБ прибавляется определенное значение, этот показатель проецируется как годовая цель для дилера», пояснил “Ъ” глава одного из крупных региональных дилеров, но в Renault, по его словам, с недавнего времени отталкиваются от данных по регистрации. В основном дилерам «добровольно-принудительно» спускают план, который нужно выполнять, «иначе они недополучат прибыль». Автомобиль физически остается у дилера, в связи с чем у каждого второго наблюдается «затоваривание», продолжает собеседник “Ъ”, доля фиктивных продаж в зависимости от бренда может составлять от 3–5% до 50%.

Дилеры вынуждены «желтить» в отчетах, подтверждает Михаил Чаплыгин, и доля таких машин составляет 10–20%. Импортеры отчитываются глобальным офисам, и им «тоже важно показывать позитив». Собеседник “Ъ” среди дилеров говорит, что в штаб-квартирах работа подразделений оценивается по валовым показателям, в том числе по доле рынка, за это получают зарплату и бонусы. Но динамика фактических продаж связана только с покупательской способностью населения, подчеркивает глава ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин. Дилеры Renault призывают снизить планы продаж — многие не могут их выполнить «без увеличения фейков». До осени, как писал “Ъ” 14 мая, возвращения продаж в плюс на рынке не ждут.

Источник “Ъ” объясняет, что планы концернов строились на более позитивном прогнозе: после двукратного роста в 2018 году на рынке не ожидали, что продажи уйдут в минус по итогам 2019 года. Другой собеседник “Ъ” говорит, что в деньгах, не в штуках рынок достиг уровня начала кризиса 2013–2014 годов. Результат даст только рост цен на автомобили, а на фоне снижения платежеспособного спроса падение продаж — логичный результат, считает он. В первом полугодии результаты еще как-то вытягивала программа господдержки, сейчас средства иссякли, количество кредитных сделок снижается, добавляет другой собеседник “Ъ”, снижение ставки рефинансирования — позитивный сигнал для рынка, но этого недостаточно.

В период кризиса на авторынке на фейковых продажах дилеры зарабатывают меньше, чем на реальных, поэтому многие не хотят работать по этой схеме, говорит Денис Петрунин. Глава «Авилон. Jeep & Chrysler» Олег Сережников отмечает, что на такие автомобили, как правило, не распространяются новые акции и меры поддержки от импортера. Андрей Кольцук говорит, что нередко идет слив таких автомобилей даже в убыток или перепродажа серым рисковым дилерам. Сливы обусловлены тем, что сток генерирует дилеру убытки, так как финансируется за счет кредитных средств, поясняет источник “Ъ”. Иногда дилеры применяют мошеннические схемы с финансированием старых выкупов за счет новых авансов, продолжает он, а можно тянуть сток до следующего периода планирования и потом распродавать его, взяв маленький план.

Господин Кольцук не исключает, что в случае кризиса серые схемы могут привести к банкротству дилеров. «Слабое звено будет выпадать из бизнеса, в 1998, 2008 и 2014–2015 годах мы наблюдали такие ситуации»,— говорит он. Это подтверждают и другие собеседники “Ъ”. Если дилеры разоряются и закрываются, это не волнует автопроизводителей, так как место на рынке тут же занимают новые игроки, говорит источник “Ъ” среди дилеров.

«Желтые» машины могут создавать проблемы и покупателям: гарантийный талон начинает действовать с момента, как дилер отчитался о продаже, и из-за этого срок гарантии сокращается, говорит источник “Ъ” среди региональных дилеров. Это подтверждает и Олег Сережников: «желтый» автомобиль находится на складе, а гарантия на него постепенно истекает.

Ольга Никитина; Анна Перова, Краснодар; Карина Кальярова, Челябинск; Наталья Павлова, Уфа; Сабрина Самедова, Самара