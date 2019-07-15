Шансов выжить у людей было немного — глава Башкирии о ДТП с автобусом

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал основные причины, которые привели к гибели шестерых жителей Татарстана в перевернувшемся в воскресенье вечером автобусе King Long XMQ. Как считает господин Хабиров, виной этому стало превышение скорости в сложных погодных условиях, ненадежный автобус и непристегнутые ремни.

«Некачественный автобус непонятного происхождения — это игра со смертью. При ударе у него сиденья просто поотрывались, и шансов выжить у людей было немного»,— цитирует главу Башкортостана «Башинформ».

Радий Хабиров отметил также, что водитель 18 раз привлекался к ответственности за превышение скорости, и в этот раз «скорость сбросить в ливень ему в голову не пришло».

Кроме того, по словам главы региона, беспечность проявили пассажиры: «Погибшие были в основном не пристегнуты, хотя ремни имелись, и пристегнутые в основном спаслись».

Как писал “Ъ-Казань”, накануне в 19:16 по московскому времени на трассе Уфа – Белорецк в условиях ливня с грозой вылетел в кювет и перевернулся автобус с туристами из Набережных Челнов. Из 40 человек, находившихся в автобусе, погибли шестеро, порядка 20 человек получили травмы, 16 — госпитализированы.

Администрация Набережных Челнов сейчас готовится к транспортировке тел погибших в Татарстан. Минздрав республики планирует с помощью вертолетов доставить в татарстанские медучреждения пострадавших, которые находятся в больницах Уфы.

“Ъ-Казань”