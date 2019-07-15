Тела погибших в ДТП в Башкортостане доставят в Набережные Челны

Администрация Набережных Челнов организовывала транспортировку тел погибших в ДТП с автобусом на трассе в Башкортостане. Их доставят в морг, после чего передадут родственникам, сообщается на официальном сайте города.

Также в Челнах открылся городской штаб по работе с чрезвычайной ситуацией. На горячей линии по телефону 8 (8552) 54-57-97 горожане могут узнать необходимую информацию о пострадавших и погибших.

Как писал “Ъ-Казань”, авария произошла накануне в 19:16 по московскому времени. В результате шесть человек из 40 находившихся в автобусе погибли. Среди погибших детей нет. Все пострадавшие — жители Набережных Челнов, которые возвращались из сплава в Башкортостане.

“Ъ-Казань”