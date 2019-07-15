Санавиация Минздрава Татарстана доставит пострадавших пассажиров попавшего в ДТП в Башкирии автобуса

Минздрав Татарстана планирует вертолетами доставить в больницу скорой медпомощи Набережных Челнов пассажиров, которые пострадали в результате аварии на трассе Уфа – Белорецк в Башкортостане.

На утро 15 июля известно, что всего пострадали 39 из 40 находившихся в автобусе людей — из 38 пассажиров и один водитель в том числе шесть человек погибли на месте, восемь — госпитализированы горбольницу №21 Уфы, один — в больницу скорой медпомощи Уфы и один ребенок находится в ДРКБ. 23 человека, в том числе один несовершеннолетний, получают помощь амбулаторно, из них 12 — находятся в пункте временного размещения. По одному из пассажиров информация уточняется.

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Минздраву республики оказать «необходимую помощь пострадавшим в их транспортировке в медучреждения республики, сообщает пресс-служба главы республики.

“Ъ-Казань”