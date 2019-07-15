АФК «Система» выкупила у «Ростеха» контрольную долю в совместном предприятии в сфере микроэлектроники «Элемент», о завершении создания которого также стало известно сегодня, 15 июля. «Договоры закрепляют переход контрольной доли в пользу компании "РТИ-Микроэлектроника" (структура "Системы".— “Ъ”)»,— сообщил заместитель главы «Ростеха» Дмитрий Леликов (цитата по ТАСС).

В результате сделки доля «Системы» составила 50,01%, «Ростеха» — 49,99%. С учетом разницы в стоимости вносимых активов компания купила контрольную долю за 1,35 млрд руб. Для организации предусмотрена рассрочка по выплате cash-out.

Закрытие сделки состоится через несколько дней после того, как «Система» получит права на контрольный пакет.

Соглашение, предусматривающее создание объединенного предприятия «Системы» и «Ростеха», было подписано в 2017 году. Проект планировалось завершить к концу 2018 года, но его замораживали из-за судебного разбирательства «Системы» с «Роснефтью».

Подробнее о сделке— в материале “Ъ”.