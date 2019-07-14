Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 важнейшей в истории своей страны. Он подчеркнул, что ЗРС приобретаются не для ведения боевых действий. «Их задача — обеспечить нашу национальную безопасность»,— приводит Haber Turk слова президента Турции.

«Это цель наших инициатив по улучшению оборонной промышленности»,— сказал господин Эрдоган.

В пятницу, 12 июля, первая партия элементов С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед неподалеку от Анкары. Так США и Турция оказались на грани одного из крупнейших кризисов в истории двусторонних отношений.

В Вашингтоне на протяжении последних месяцев говорили, что российское военное оборудование несовместимо с системами НАТО, а поставки С-400 приведут к «впечатляющим санкциям». Позже пришли сообщения, что США как минимум на неделю отложили введение санкций против Турции.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».