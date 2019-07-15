Черногория снова отделяется от Сербии

Президент Черногории Мило Джуканович объявил, что республика будет иметь свою автокефальную православную церковь. По его словам, это делается ради преодоления раскола между проживающими в стране черногорцами и сербами. Процесс будет проходить по украинской модели: путем объединения действующих в Черногории православных церквей — черногорской и сербской — и отделения последней от Сербской православной церкви (СПЦ), действующей в Сербии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Свое программное заявление Мило Джуканович сделал в конце минувшей недели в интервью программе «Чистая правда» черногорского телевидения. «Автокефальная православная церковь в Черногории имеет историю и традицию, поэтому неоспоримо право современной Черногории начать операцию по ее восстановлению,— объявил президент.— Нужна ясная стратегия, аргументы на нашей стороне. А в исходе я уверен: Черногория, без сомнения, будет иметь свою автокефальную православную церковь». По мнению президента, эта задача сопоставима с восстановлением черногорской независимости в 2006 году.

Сейчас преобладающей в Черногории является Сербская православная церковь (СПЦ), которая имеет официальный статус и признана остальными мировыми церквями. Черногорская православная церковь такого статуса не имеет, но многие черногорцы считают своей именно ее, называя СПЦ «церковью другого государства» (Сербии). Считается, что этот раскол между проживающими в Черногории сербами (около 30% населения) и черногорцами (45%) — не только наиболее острая проблема республики, но и корень многих других ее проблем.

Мило Джуканович убежден, что преодолеть этот раскол можно созданием единой православной церкви в Черногории. «Главный наш мотив — попытка примирения»,— пояснил президент, добавив, что речь не идет о создании Черногорской православной церкви в противовес СПЦ и что двери открыты для всех.

Не сомневается черногорский лидер и в том, что православная церковь Черногории получит автокефалию, поскольку она ее имела веками. Как пояснили “Ъ” черногорские эксперты в области православия, основы Черногорской метрополии были заложены еще в 1485 году, ее автокефалию признавали и Константинопольская патриархия, и Русская православная церковь, что подтверждено документами, а ликвидирована метрополия была после включения Черногории в Королевство сербов, хорватов и словенцев в 1918 году. «Украинцы получили томос, хотя их церковь никогда не была автокефальной, поэтому нет ни одного закона — ни Божьего, ни человеческого, по которому не может быть создана автокефальная церковь в Черногории»,— убежден один из ведущих балканских экспертов в области православия Владимир Йованович.

Тем не менее 27 июня СПЦ обнародовала на своем сайте письмо патриарха Варфоломея президенту Черногории. В нем утверждается, что Черногорская православная церковь никогда не была автокефальной и что Константинопольская патриархия признает в Черногории только митрополита СПЦ Амфилохия.

В администрации президента Черногории тогда сообщили, что письма не получали. А в интервью черногорскому телевидению в минувшую пятницу Мило Джуканович пояснил, что письмо Варфоломея пришло в черногорское посольство в Анкаре только 3 июля, а отправлено было, судя по штампу турецкой почты, 1 июля. «Выбранный столь необычный способ доставки красноречиво говорит и о содержании письма,— прокомментировал черногорский президент.— Многое в нем указывает на то, что проект письма подготовили в Черногории». Он пообещал внимательно изучить письмо и начать диалог с Константинопольской патриархией.

Программное заявление черногорского лидера совпало с завершающим этапом обсуждения в республике закона о свободе вероисповедания, который призван заменить аналогичный документ полувековой давности, а главное — упорядочить вопрос с церковной собственностью. Этот закон, принять который могут уже до конца июля, предусматривает возвращение в госсобственность церковных объектов, которые до 1918 года принадлежали черногорскому государству. Исключение будет сделано только для тех из них, на которые имеются документы, подтверждающие права другого собственника. Документ готовился долго, недавно он прошел экспертизу и получил положительную оценку Венецианской комиссии Совета Европы. Однако СПЦ новый закон восприняла в штыки, утверждая, что государство намерено незаконно отобрать собственность у церкви.

Цена вопроса в этом споре достаточно велика. В 1990-е годы, в эпоху кровавых балканских войн, СПЦ удалось переписать в свою собственность немало земель и объектов в Черногории, общая стоимость которых оценивается в €1 млрд. Сегодня ее служители обещают защищать эту собственность «не щадя живота своего». Власти в ответ заверяют, что закон будет в любом случае принят и реализован.

В окружении черногорского президента “Ъ” дали понять, что «движение в сторону формирования в Черногории единой православной церкви должно способствовать преодолению всех разногласий и расколов», но вместе с тем признали: «Процесс этот нескорый». Да и сам Мило Джуканович в своем интервью заявил: «И державу мы восстановили не за год, для восстановления автокефальной церкви тоже потребуется время».

Заявление Мило Джукановича о создании в Черногории автокефальной церкви в Сербской православной церкви предсказуемо встретили в штыки. По мнению ее иерархов, светская власть в Черногории грубо вмешивается в дела церковные. Свои церкви в Черногории создают «атеисты и некрещеные», заявил на следующий день после интервью черногорского президента митрополит СПЦ Амфилохий.

Между тем еще 9 июля, за несколько дней до телеинтервью президента Джукановича, «раскольническую деятельность так называемой Черногорской православной церкви» осудил Священный синод РПЦ. В принятом на заседании Синода заявлении содержится также критика проекта черногорского закона о свободе вероисповедания, содержащего в том числе «изъятие в собственность государства части имущества Сербского патриархата, включая здания храмов и монастырей». РПЦ характеризует закон как «прямое вмешательство во внутренние дела церкви».