Bloomberg рассказал о санкциях США против Турции из-за С–400

США объявят о санкциях против Турции из-за поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С–400 в ближайшие дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, администрация президента определилась с видом ограничительных мер.

Как отмечается, всего было предусмотрено три пакета санкций. Однако неизвестно, какой из них выбрал Вашингтон. Теперь это решение должен одобрить президент США Дональд Трамп.

Один из источников утверждает, что о санкциях объявят в конце следующей недели. Это связано с тем, что в понедельник, 15 июля, будет годовщина попытки государственного переворота в Турции. США не хотят, чтобы действия Вашингтона связывали с этими событиями.

Напомним, поставки С–400 в Турцию начались 12 июля. Первая партия компонентов была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкаре. На следующий день,13 июля, прибыла еще одна партия. Доставка, как ожидается, продолжится в ближайшие дни.

Контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за покупки Турцией С–400 Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F–35, а также грозился прекратить партнерство с Турцией по производству комплектующих F–35. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным».

Подробнее о развитии ситуации — в материале “Ъ” «C–400 добрались до Турции».