Встреча с избирателями носит характер несанкционированной акции

Встреча независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями состоится, несмотря на предупреждение заместителя главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника о недопустимости проведения несанкционированной акции. Ранее участники предвыборной кампании заявили о том, что «избиркомы выполняют политический заказ на устранение с выборов политиков», и призвали выйти на «встречу кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями» 14 июля в Новопушкинском сквере.

Ранее группа независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы объявила о проведении в воскресенье встречи с избирателями. Среди подписавших соответствующее обращение — Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Они напоминают, что избирком проверяет подписи граждан, необходимые для регистрации участников избирательной кампании. «То, как проходит проверка, не оставляет сомнений в предвзятом отношении комиссий к независимым кандидатам,— говорится в обращении, распространенном в социальных сетях.— Полагаем, что избиркомы выполняют политический заказ на устранение с выборов политиков, неугодных столичной мэрии». Авторы отмечают, что «зачистка предвыборного поля станет явным неуважением к жителям Москвы, которые ставили свои подписи за кандидатов в депутаты и хотят видеть альтернативу на выборах». «В связи с этим мы организуем встречу кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями»,— говорят они.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партспискам не предусмотрено.

В пятницу власти Москвы предупредили организаторов об ответственности за участие в несанкционированной акции. Как сообщает «Интерфакс», Василий Олейник заявил, что анализ информации мероприятия «показывает, что оно предполагает массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу проблем общественно политического характера и попадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах». Господин Олейник отмечает, что организаторы не уведомили в установленном порядке органы исполнительной власти о его проведении и не согласовали место его проведения. «В связи с чем имеет место попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями,— сказал он и добавил, что подобные согласованные мероприятия пройдут 20 и 21 июля.— В связи с изложенным обращаем внимание, что мероприятие 14 июля является незаконным. Соответственно, организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке».

Организаторы и участники встречи не намерены отказываться от проведения встречи. Как “Ъ” заявил пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев, «организаторы не скрывают от потенциальных участников встречи риски применения насилия властями, но уверены, что в применении силы нет никакой необходимости: встреча будет носить исключительно мирный характер». Господин Яковлев добавил, что проверка подписей, сданных в избирком кандидатами в депутаты, заканчивается в ближайшие дни, и «у избирателей не будет другой возможности выразить свое отношение к произволу избирательных комиссий, которые, похоже, решили не пускать независимых кандидатов на выборы». От «Яблока» на встречу придут шесть кандидатов.

Экс-депутат Госдумы и самовыдвиженец Дмитрий Гудков также подтвердил участие во встрече, заявив, что проводит их ежедневно. «В данном случае действует федеральное законодательство, которое позволяет кандидатам встречаться с избирателями,— сказал “Ъ” господин Гудков.— У нас разные точки с департаментом безопасности на вопрос, могут ли кандидаты встречаться с избирателями, или нет».

Николай Борисов