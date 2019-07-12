В Екатеринбурге у участников протестов против храма проходят обыски

Сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области проводят обыски у участников акций против строительства храма святой Екатерины в городском сквере Екатеринбурга. Известно, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ).

Обыски проходят у активиста Максима Корчемкина и у Татьяны Маркиной, пишет Znak.com со ссылкой на источник. В «ОВД-Инфо» сообщили, что одну из участниц протестов вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля.

Акции против строительства храма в сквере у театра драмы проходили с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма.

16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом».

Артем Гирш, Екатеринбург