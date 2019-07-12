Вице-премьер Гордеев назвал неправильным уничтожение продуктов

Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в правительстве вопросы сельского хозяйства, назвал неправильным уничтожение пригодных к употреблению продуктов питания. «Могу просто по своим человеческим впечатлениям сказать, что продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно»,— так господин Гордеев прокомментировал предложение Роспотребнадзора запретить уничтожение съедобных продуктов (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель правительства отметил, что изымать продукты и после проведения тестов на пригодность думать о том, как их использовать, было бы правильнее. «Какие решения будут приняты на будущее — это требует обсуждения»,— добавил господин Гордеев.

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Ранее Роспотребнадзор выступил за то, чтобы запретить уничтожение продуктов, пригодных для употребления. По последним данным, с августа 2014 года по август 2018 года в России уничтожили более 26 тыс. тонн продуктов, которые подпали под продуктовое эмбарго и были незаконно ввезены в страну. Уничтожать санкционные товары предложил Минсельхоз. Эмбарго ввели в качестве ответной меры на санкции ЕС после присоединия Крыма к России.

Как в Федеральной таможенной службе предложили изменить перечень санкционных товаров, читайте в публикации “Ъ”.