Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Роспотребнадзор выступил за то, чтобы запретить уничтожение продуктов, пригодных для употребления. О таком предложении говорится в перечне инициатив по итогам заседания с Советом при президенте по правам человека (СПЧ).
На заседании обсуждались меры, которые помогут уменьшить объем отходов и как результат реализовать национальный проект «Экология». Среди других предложений — постепенный запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов.
По последним данным, с августа 2014 года по август 2018 года в России уничтожили более 26 тыс. тонн продуктов, которые подпали под продуктовое эмбарго и были незаконно ввезены в страну. Уничтожать санкционные товары предложил Минсельхоз. Эмбарго ввели в качестве ответной меры на санкции ЕС после присоединия Крыма к России.
Как в Федеральной таможенной службе предложили изменить перечень санкционных товаров, читайте в публикации “Ъ”.
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