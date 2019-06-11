Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Роспотребнадзор выступил за то, чтобы запретить уничтожение продуктов, пригодных для употребления. О таком предложении говорится в перечне инициатив по итогам заседания с Советом при президенте по правам человека (СПЧ).

На заседании обсуждались меры, которые помогут уменьшить объем отходов и как результат реализовать национальный проект «Экология». Среди других предложений — постепенный запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов.

Полный список запрещенных продуктов Читать далее

По последним данным, с августа 2014 года по август 2018 года в России уничтожили более 26 тыс. тонн продуктов, которые подпали под продуктовое эмбарго и были незаконно ввезены в страну. Уничтожать санкционные товары предложил Минсельхоз. Эмбарго ввели в качестве ответной меры на санкции ЕС после присоединия Крыма к России.

Как в Федеральной таможенной службе предложили изменить перечень санкционных товаров, читайте в публикации “Ъ”.