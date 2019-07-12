Зеленский назначил стипендии 11 украинцам, осужденным в России

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 11 гражданам государственную стипендию имени Левка Лукьяненко. Она выплачивается для поддержки украинцев, осужденных в России за разные преступления.

Согласно указу на сайте президента Украины, стипендии на период задержания и в течение года после освобождения будут получать:

Стипендии сроком на один год назначили:

Геннадию Афанасьеву (был приговорен к семи годам за организацию терактов в Крыму; помилован в 2016 году);

Юрию Яценко (был приговорен к двум годам тюрьмы за хранение боеприпасов; позднее приговор смягчили, в 2015 году вышел на свободу).

Накануне, 11 июля, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева. Ранее в Кремле говорили, что пока нет никак продвижений по вопросу освобождения лиц, арестованных в России и на Украине.

Как Владимир Зеленский вступил в заочный диалог с Владимиром Путиным, читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».