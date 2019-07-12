Зеленский назначил стипендии 11 украинцам, осужденным в России

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 11 гражданам государственную стипендию имени Левка Лукьяненко. Она выплачивается для поддержки украинцев, осужденных в России за разные преступления.
Согласно указу на сайте президента Украины, стипендии на период задержания и в течение года после освобождения будут получать:
Стипендии сроком на один год назначили:
Накануне, 11 июля, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева. Ранее в Кремле говорили, что пока нет никак продвижений по вопросу освобождения лиц, арестованных в России и на Украине.
Как Владимир Зеленский вступил в заочный диалог с Владимиром Путиным, читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».
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