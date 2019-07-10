Кремль не обсуждает с Киевом обмен украинских моряков на Вышинского

Никак продвижений по вопросу освобождения лиц, арестованных в России и на Украине, на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что этой темой должна заниматься минская контактная группа. По словам господина Пескова, «были определенные обращения российской стороны, нотная переписка», но «пока большего не происходит».

«Ситуация с удерживаемыми лицами — эта тема затрагивается на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет»,— сказал пресс-секретарь. На уточняющий вопрос, ведет ли Кремль переговоры по освобождению украинских моряков и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского, он ответил: «Нет».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении госграницы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и останутся под стражей до 24 июля. В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить задержанных.

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист арестован до 22 июля. Верховный суд Украины счел его арест законным.

О развитии ситуации с моряками — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».