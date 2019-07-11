«Рассказывают, что сначала был небольшой хлопок, потом сильный взрыв» Корреспондент «Ъ» — о пожаре на ТЭЦ-27 в Мытищах

Пожар в Мытищах на ТЭЦ-27 локализован, сообщил «Ъ FM» глава муниципального района Виктор Азаров. Риска нарушения энергоснабжения в Мытищах нет, сообщает Минэнерго. Площадь возгорания составила 200 кв. м, позднее она выросла в четыре раза. Очевидцы сообщали «Ъ FM», что видели огненный факел высотой 20 м, его также удалось потушить. Причины пожара пока неизвестны. Подробности инцидента рассказал корреспондент «Ъ» Роман Дорофеев, который находится в Мытищах.

— Я нахожусь где-то в 100-200 м от непосредственно очага пожара. Языки пламени стали намного тише, их почти не видно из-за металлического забора, который ограждает территорию ТЭЦ. А полчаса назад полыхало выше пятиэтажного дома. Здесь рядом расположено общежитие, которое тоже сильно задело.

Непосредственно у здания ТЭЦ развернут оперативный штаб, очень много машин разных служб: медицинская помощь, пожарные машины, естественно. Вокруг места ЧП летают пожарные вертолеты.

В общежитии мне удалось пообщаться с людьми, которые там проживают. Они рассказывают, что сначала был небольшой хлопок, потом сильный взрыв. Две женщины буквально выбежали на улицу, оставили все вещи и документы в общежитии — спасали свою жизнь. У них есть бригадир, который забегал в горящие комнаты и вытаскивал оттуда все и потом с этими рюкзаками, сумками шел из общежития и тащил где-то метров 200-300. Собственно, он показал мне фотографии, где горит комната общежития, кровати. По его словам, даже треснули стены. Говорят о пострадавших, но про погибших здесь речь не идет — всем удалось спастись.