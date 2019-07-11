Полиция Гибралтара задержала капитана иранского танкера

Полиция Гибралтара задержала капитана и старшего помощника иранского танкера Grace 1, сообщил газете Gibraltar Chronicle представитель полиции. Оба задержанных индийской национальности, им вменяется в вину нарушение постановления ЕС по Сирии.

Их допросили, но обвинений не предъявляли. Судно перед этим обыскали и изъяли документы, а также электронные устройства.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1. По их версии, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии в обход санкций. Тегеран это отрицал и выразил Лондону протест.

После инцидента Иран пригрозил симметричным ответом. Вскоре представитель правительства Великобритании сообщил, что три вооруженных корабля Ирана пытались захватить нефтяной танкер British Heritage в Персидском заливе. Иран эти обвинения отвергает.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Великобритания обвинила Иран в попытке задержать ее танкер».