Филиппинскую войну с наркотиками проверят в ООН

Совет по правам человека (СПЧ) ООН в четверг одобрил резолюцию 18 стран с призывом к расследованию убийств в рамках трехлетней антинаркотической кампании филиппинского президента Родриго Дутерте. Это означает, что в течение года Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет должна будет представить доклад, оценивающий реальную ситуацию в стране. Сейчас данные о численности погибших разнятся: правительство говорит о 5 тыс. убийств, правозащитники — о 27 тыс.

Заседание Совета по правам человека ООН в Женеве окончилось успехом правозащитников, обеспокоенных ситуацией на Филиппинах. Резолюция с призывом к проведению проверки законности «нарковойны» президента Родриго Дутерте одобрена. 18 государств-членов проголосовали за, 14 — против, 15 воздержались. В течение ближайшего года Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет должна подготовить обзор ситуации на Филиппинах и последствий местной антинаркотической кампании.

Согласно ранее опубликованному докладу Human Rights Watch, по прошествии трех лет филиппинской «нарковойны» погибло более 20 тыс. человек.

Правозащитники также указывают на многочисленные нарушения, допускаемые полицией Филиппин в ходе расследований наркопреступлений.

Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин сегодня заявил, что Манила «не поддержит эту партизанскую и полностью оторванную от реальности резолюцию». Незадолго до голосования господин Дутерте, оценивающий количество погибших в 5 тыс. человек, назвал идею расследования антинаркотической кампании «безумной», хотя отметил, что, возможно, не станет препятствовать его проведению.

Победить наркотики Родриго Дутерте пообещал, вступая в должность президента еще летом 2016 года. В частности, в ходе своих предвыборных выступлений будущий президент заявлял, что «Гитлер убил три миллиона евреев» и он «был бы счастлив» сделать то же самое «с тремя миллионами филиппинских наркоманов». Тогда же он представил программу «Двустволка», в рамках которой гражданам страны предлагалось принять участие в истреблении и наркопотребителей, и наркоторговцев.

Роман Файншмидт, ведущий специалист кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения РАНХиГС, рассказал “Ъ”, что в ликвидации подозреваемых участвуют не только представители полиции, но и так называемые эскадроны смерти, полулегальные вооруженные отряды. Эти группировки фактически выполняют функции правоохранителей, однако не ограничивают себя рамками закона, пояснил эксперт. Такая ситуация не нова для Филиппин: с 1999 по 2013 год «эскадроны смерти» работали на мэра города Тагума Рэйя Уи, боровшегося с уличной преступностью, распространением наркотиков и бездомными.

Роман Файншмидт полагает, что успеха такими методами филиппинским властям удастся достичь лишь в краткосрочной перспективе: усиление полицейского контроля в неблагополучных районах действительно снизило число мелких преступлений.

Однако, по словам эксперта, крупные игроки все так же активны на филиппинском наркорынке, и глубинные причины высокого уровня потребления наркотиков подобная политика не устраняет.

Александра Фокина