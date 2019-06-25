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Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Мосгорсуд оставил под стражей Михаила Абызова

Мосгорсуд оставил под стражей до 25 июля бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает ТАСС. «Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения»,— огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Ранее, 24 июня, Мосгорсуд отложил на день рассмотрение жалобы на продление ареста. Причина — процессуальный момент: один из восьми адвокатов (Сергей Дрозда) написал жалобу на действия Басманного суда, который, по мнению адвоката, нарушил УПК в мотивировочной части решения о продлении ареста. При этом Басманный суд не уведомил стороны процесса о рассмотрении жалобы адвоката Дрозды.

Господина Абызова задержали 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

О развитии дела читайте в материале “Ъ” «Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом».

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