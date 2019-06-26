Суд арестовал ценные бумаги Абызова

Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», которые принадлежат бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Номинальная стоимость одной акции составляет 100 руб.

Защита настаивала, что акции аресту не подлежат, так как под арест попадает только имущество, полученное преступным путем. «Договор о покупке акций был подписан в 2010 году, а следствие инкриминирует преступления по событиям, начавшимся с 2011 года, соответственно, они не подлежат аресту»,— сказал адвокат господина Абызова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до 25 июля.

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Господина Абызова задержали 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

О развитии дела читайте в материале “Ъ” «Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом».