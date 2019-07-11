Эмираты заходят в Ливию с юга

На финальной стадии находятся переговоры между ОАЭ и Нигером об открытии на территории африканской страны военной базы. Нигер располагается в регионе Сахеля, где много лет при помощи западных партнеров ведется борьба с террористами. Участие ОАЭ в этих операциях эксперты не исключают, однако ключевой целью называют желание Эмиратов подержать одну из сторон конфликта в соседней с Нигером Ливии — соратников фельдмаршала Халифы Хафтара.

К числу стран, имеющих свои военные базы в Нигере,— США, Франции и Германии — скоро присоединятся ОАЭ. Как сообщает издание African Intelligence, по итогам долгих переговоров соответствующий договор находится «на грани» подписания. В ближайшие месяцы военные Эмиратов расположатся на севере Нигера, в непосредственной близости от границ с Алжиром и Ливией.

Для Нигера создание базы, в частности, означает дополнительные финансовые поступления в бюджет — как прямые, так и косвенные.

Глава энергетической компании AMEA Power (штаб-квартира находится в Дубае) Хуссейн Язим аль-Новаис несколько раз встречался с президентом страны Махамаду Иссуфу и вел переговоры о совместных проектах.

Главным образом открытие эмиратской базы означает расширение клуба стран, заинтересованных в стабилизации там ситуации. Одним из предвыборных обещаний Махамаду Иссуфу был «разгром исламистских боевиков». Сейчас, по данным Управления ООН по делам беженцев, на территории государства действуют ячейки пяти крупных террористических организаций. По оценкам составителей Global Terrorism Index, Нигер — третья страна в мире по уровню террористической угрозы. Поэтому для него важно привлекать иностранную помощь. Для примера, в апреле на территории Нигера проводились учения Flintlock, в которых были задействованы представители более 20 стран-партнеров.

Однако, уверяет издание Le Monde Afrique, Махамаду Иссуфу рискует втянуть Нигер в «ливийское болото». Поддержка партнеров Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, как отмечают журналисты, может спровоцировать ухудшение ситуации не только в самой Ливии, но и во всем регионе, а значит, и в самом Нигере.

Мотивы ОАЭ интерпретируют по-разному.

Ряд изданий настаивает: эти действия направлены на создание противовеса влиянию Анкары в Ливии.

Напомним, что ОАЭ и Турция поддерживают оппонирующие стороны ливийского конфликта: Эмираты — главный партнер Халифы Хафтара, в то время как турецкое руководство поддерживает премьер-министра правительства национального согласия Файеза Сарраджа. Ранее президент Махамаду Иссуфу отверг предложение Рима, также выступающего на стороне господина Сарраджа, по созданию итальянской базы на севере страны.

Между тем, как отметил в разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, создание базы в Нигере связано не только с необходимостью более плотного контроля ситуации в Ливии. «Конечно, возможны тайные воздушные коридоры в страну, скрытая переброска спецназа. Однако вполне возможно также, что ОАЭ будут участвовать в контртеррористических операциях вместе с американцами и французами»,— сказал он. К тому же, добавил эксперт, эмиратские военные уже имеют такой опыт после афганской кампании.

Создание военной базы в Нигере отражает масштабные амбиции Абу-Даби, считает Кирилл Семенов: «Эмираты расширяют свою “империю”, создавая целую сеть военных баз — в Эритрее, Сомали и Ливии. С той же целью они участвуют в конфликте в Йемене — для контроля над Баб-эль-Мандебским проливом». Более того, полагает эксперт, свою активность в регионе пытается проявить конкурирующий Катар, и ОАЭ таким образом играют на опережение.

Александра Фокина