К спидометру пристраивают дозиметр

В Москомархитектуре подтвердили, что в землеотвод спроектированной Юго-Восточной хорды близ парка «Коломенское» попадает участок Московского завода полиметаллов. На склоне берега Москвы-реки у завода эксперты предприятия «Радон» ранее обнаружили «десятки тысяч тонн радиоактивной земли». В Москомархитектуре признали наличие участков «с особыми экологическими условиями», но заверили, что новая автотрасса через них не пойдет. Эколог утверждает, что под склоном находятся отходы радиоактивного урана и тория, и опасается, что с землей пыль, способную спровоцировать онкологические заболевания, разнесет по округе строительная техника. Замеры “Ъ” подтвердили 50-кратное превышение радиационного фона на участках склона.

О том, что в проект планировки территории одного из линейных объектов Юго-Восточной хорды попадает участок АО «Московский завод полиметаллов» на Каширском шоссе, говорится в ответе Москомархитектуры на запрос “Ъ”. По данным «РИА Новости», в 1950–1960-е годы отходы урановых и ториевых руд складировались прямо на заводе. Возможное прохождение Юго-Восточной хорды через этот участок «вызвало резонанс в соцсетях». В Москомархитектуре подтвердили, что на береговом склоне Москвы-реки рядом с заводом, в 250 м от железнодорожного моста, есть «участки с особыми экологическими условиями». Но в ведомстве заверили, что проектируемый мостовой переход Юго-Восточной хорды (часть новой 36-километровой трассы; строительство начнется в 2020 году) эти участки «не затронет».

Московский завод полиметаллов (МЗП) был основан в 1932 году: в 1934–1972 годах на предприятии, как поясняется на его сайте, производился уран и торий. «Вследствие специфики предприятия корпуса и территории были загрязнены самыми разными токсичными и радиоактивными веществами»,— рассказывается на сайте МЗП. Там же поясняется, что в 1999–2002 годах на заводе началась «ликвидация очагов загрязнения»; на полигоны вывезли 425 кубометров радиоактивных отходов. Дезактивацию проводили специалисты ФГУП «Радон» (ранее ГУП МосНПО «Радон») — эта структура, как и МЗП, контролируется госкорпорацией «Росатом». В апреле 2019 года эксперты «Радона» и МЧС по просьбе муниципальных депутатов района Лефортово и местных жителей провели инспекцию склона берега Москвы-реки, близ которого намечено строительство хорды. Были обнаружены два «очага радиоактивного загрязнения», в том числе участок площадью 5 кв. м «недалеко от здания №49» МЗП, говорится в акте обследования. На этом участке дозиметры показали двухсоткратное превышение «эквивалентной мощности дозы гамма-излучения» (61,4 мкЗв/ч при допустимых 0,3 мкЗв/ч).

Во ФГУП «Радон» “Ъ” подтвердили, что «проводят радиационное обследование и дезактивационные работы» на этой территории (между музеем-заповедником «Коломенское», железнодорожным мостом Курского направления и МЗП). Работы ведутся по соглашению со столичным департаментом жилищного хозяйства, говорится в ответе гендиректора «Радона» Алексея Лужнецкого. На просьбу “Ъ” прокомментировать, насколько вредны для здоровья человека найденные очаги загрязнения и проводятся ли работы по их ликвидации, в «Радоне» ограничились сообщением о ежегодном радиационном мониторинге города (в том числе и этого склона) и характеристикой радиационной обстановки в Москве «как удовлетворительной» и стабильной. В госкорпорации «Росатом» от комментариев отказались. На сайте МЗП говорится, что сейчас его здания и территория «соответствуют нормам радиационной безопасности».

Корреспондент “Ъ” обнаружил на склоне берега три пронумерованных участка с углублениями в полметра, огороженных красно-белой лентой с прикрепленными листами с надписью «участок радиоактивного загрязнения». На участках №2808 и №3202 у бетонного забора МПЗ дозиметр «Радэкс РД 1503+» зафиксировал показания в 152 и 634 мкр/ч соответственно (при естественном радиационном фоне в 20 мкр/ч). А у подошвы склона, примерно в 30 метрах от реки, дозиметр зашкалил, показав пороговое значение в 999 мкр/ч. Таким образом, радиационный фон в этом месте был превышен в 50 раз. В Москомархитектуре обещали провести «исследования радиационной обстановки территории».

В 2006 году занимавший тогда пост главного инженера «Радона» Александр Баринов в корпоративном издании предприятия оценивал «загрязнение, оставшееся» от МЗП, в «десятки тысяч тонн радиоактивного грунта». «Склон Москвы-реки в Коломенском остается основным городским объектом»,— говорил господин Баринов, поясняя, что вывезти весь грунт с этой территории «нереально — это очень дорого». Руководитель энергетической программы «Гринписа России» Рашид Алимов говорит, что специалисты «Радона» на склоне «годами ведут работу — убирают часть земли, закрывают место чистым грунтом, по весне он съезжает, и все работы повторяются снова». «Весь склон содержит участки с радиоактивным загрязнением — торий, уран, радий»,— добавляет господин Алимов. В «Гринписе России» считают, что строительные работы при прокладке хорды даже при максимальном ее приближении к существующему железнодорожному мосту «все равно захватят берег»: «Начнет ездить техника, тревожить грунт, пыль разнесут на колесах». Господин Алимов говорит, что попавшая в легкие человека пыль с альфа-частицами увеличивает риск заболеть раком.

В 2013 году сам МЗП направлял в окружную комиссию Южного административного округа Москвы замечания по публичным слушаниям проекта строительства восьмиполосного мостового перехода в этом месте (есть у “Ъ”). В документе говорится, что будущая стройка не учитывает «оползневый характер склона» у юго-восточной границы завода. Господин Баринов также опасался работ на «оползневом склоне»: «Это сложная инженерная проблема: неосторожное движение — и радиоактивный грунт может попасть в реку».

Александр Воронов, Анна Васильева, Роман Дорофеев