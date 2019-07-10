«Похоже, в такой ситуации лучше просто никуда не ездить» Дмитрий Дризе — о решении Москвы в отношении полетов в Грузию

Москва может разрешить полеты в Грузию, но произойдет это не сегодня. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это станет возможно, если ситуация в республике нормализуется. Ранее Владимир Путин предложил не торопиться вводить санкции против Тбилиси. Тем не менее, Госдума предпочла сохранить жесткую риторику в отношении республики. В самой Грузии, между тем, звучат как примирительные, так и откровенно агрессивные высказывания в адрес России. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что ситуация чревата дополнительными рисками для простых отпускников.

После примирительного заявления Владимира Путина появилась надежда: раз антигрузинских санкций не будет, так может быть и полеты есть смысл восстановить? Источники в Кремле сообщили, что подобное не исключается, но с рядом условий: Тбилиси должен окончательно пресечь русофобские вылазки и официально гарантировать безопасность пребывания россиян, да и в целом обстановка в республике должна быть стабильной.

«Коммерсантъ FM» задал соответствующий вопрос Дмитрию Пескову. Пресс-секретарь президента России, по сути дела, повторил означенные тезисы, со своей стороны добавив, что в Москве будут постоянно отслеживать ситуацию в кавказской республике.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: Вот эти ограничения на полеты, запрет полетов — это абсолютно вынужденная мера. Соответственно, ситуация будет постоянно мониториться, и как только появятся признаки того, что ситуация в Грузии нормализовалась и малейшая угроза для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений, исчезла, тогда будет время уже анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно.

При этом ситуация на сегодня сложилась несколько противоречивая. С одной стороны, президент говорит, что санкции вводить не нужно и на глупости Россия как великая держава не реагирует. Однако Госдума настроена по-прежнему жестко. Депутаты, как и обещали, приняли обращение к правительству о целесообразности введения экономических санкций против Тбилиси. И, по идее, кабинет министров должен на эту инициативу дать свое заключение.

В Грузии происходит примерно то же самое: есть положительные отклики — «спасибо, Путин», а есть и другие — противоположенного содержания.

Вот, например, гендиректор канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на примирительное заявление Владимира Путина, высказавшись в том ключе, что его мало беспокоят поставки в Россию грузинской продукции. Гварамия восклицает: «Мы страна или торговый объект? Продавайте товары на Украину» и добавляет различные эпитеты.

Хорошо, предположим: по результатам мониторинга в Москве примут решение о том, что русофобы в Грузии успокоились, можно разрешать полеты. Люди купят билеты, обрадовавшись тому, что вернулся дешевый отдых, многие из россиян уже успеют добраться до места, как вдруг случится новая вылазка экстремистов, и вновь полеты отменяются. Понятно, это предположение, но вот реальность. Многие не поехали в соседнюю страну, кто-то даже был эвакуирован из Грузии, кто-то был вынужден оперативно менять отпускной маршрут. И вдруг выяснится, что наверху ветер переменился, и не так, выходит, все и страшно. Москва в очередной раз заявит, что Россию с Грузией объединяет многовековая дружба, а экстремисты есть везде и так далее и тому подобное.

И что думать прикажете? Как все это понимать? Может быть, не стоило так реагировать? Более того, в нынешних условиях возникает общее опасение — а вдруг русофобы решатся на свою вылазку в какой-нибудь другой стране? И что — опять пропал отпуск? А как быть авиакомпаниям? Как им планировать свою бизнес-стратегию? Похоже, в такой ситуации лучше просто никуда не ездить.