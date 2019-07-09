Владимир Путин сказал свое слово в конфликте России и Грузии Повлияет ли позиция президента на введение новых санкций в отношении республики

Президент Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, заявив, что не стал бы вводить ограничения из уважения к грузинскому народу. Ранее Госдума рекомендовала правительству рассмотреть жесткий ответ на «антироссийские провокации». Речь шла о недавнем выступлении грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире канала «Рустави-2» допустил нецензурную брань в отношении российского лидера. В ответ депутаты хотели запретить импорт грузинских вин и минеральной воды и остановить все денежные переводы в Грузию.

Практически сразу заявление Владимира Путина прокомментировали в правительстве. Там подчеркнули, что видели проект Госдумы, но обращают внимание и на реакцию президента.

При этом в нижней палате парламента заявили, что не будут отзывать обращение к кабмину о санкциях против Тбилиси. Там назвали это определенной «черной меткой», прежде всего, грузинскому руководству. А спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что Владимир Путин дает властям Грузии шанс образумиться.

Чем можно объяснить позицию президента? И появятся ли в итоге санкции? На эти вопросы ответил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Это просто игра в соответствии с расписанными ролями. Есть те, кто пытается доказать свою преданность и инкорпорированность в текущий политический тренд, а президент выступает умудренным патриархом политики, который одергивает достаточно ретивых подданных.

Между тем, в России де-факто правительство и Совет безопасности готовят решения, вводить или не вводить санкции в отношении какой-либо страны, в том числе и Грузии.

Президент же на основании этих подготовленных докладов уже принимает окончательное решение. Поэтому никаким политическим поражением спикера Госдумы здесь не пахнет, ведь не было бы и политической победы, если бы были введены санкции».

Заявления Владимира Путина о том, что он не поддерживает санкции против Грузии не означают, что они в итоге не появятся, отмечает, в свою очередь, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Проблема в том, что в Грузии сегодня, к сожалению, нет субъекта, с которым можно было бы выстраивать диалог. Бидзина Иванишвили действительно сегодня является самым влиятельным человеком в Грузии, но его влияние далеко не безгранично. Логика тех людей, которые предлагают жесткие меры, в общем-то, такова: давайте создадим условия, когда кто бы ни стоял во главе Грузии был бы вынужден на это реагировать, выстраивать отношения и пытаться найти компромисс с Россией. Реакция на площадную брать — это одна история, а принятие каких-то системных мер для минимизации антироссийской риторики в соседней стране и, соответственно, антироссийского поведения — другая.

Поэтому я не исключаю, что сама по себе концепция введения санкций все равно будет присутствовать в дискурсе российских властей различного уровня.

Так что те или иные меры экономического давления на Грузию будут появляться в ближайшее время. Я думаю, это было бы естественным развитием событий, никак не связанных с тем, что кого-то очень плохо воспитывали родители».

Министерство иностранных дел Грузии приветствовало заявление Владимира Путина против санкций в отношении Тбилиси. Глава ведомства Давид Залкалиани в эфире телеканала «Имеди» заявил, что решение президента России отказаться от ограничений единственно верное. С ним согласилась и бывший спикер парламента республики, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе: «Я согласна, что это верное и очень позитивное решение. Я действительно очень рада, что оно было принято Владимиром Путиным. Отмена прямых перелетов между Грузией и Россией и прекращение туристического потока уже ожидаемо дает убыток грузинской экономике примерно в $700 млн, это примерно треть бюджета. Если бы санкционная политика продолжилась бы, то это, конечно бы, обвалило курс лари».

Впрочем, рассчитывать на скорое потепление отношений между Грузией и Россией после заявления Владимира Путина о санкциях против Тбилиси не приходится, считает грузинский политолог, председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия: «Владимир Путин, с одной стороны, решил, что смешно наказывать страну за высказывание журналиста частной телекомпании, которая является оппозиционной по отношению к правительству, или наказывать Грузию за то, что она разрешает оппозиционные акции, на которых критикуют российского президента. Кроме того, санкции бы ослабили скорее позицию России в Грузии. Между тем, не думаю, что у тех людей, которые протестуют против российской оккупации, из-за решения Владимира Путина улучшилось отношение к нему. А что касается правительства, то оно, как было, так и есть: в результате давления и этого инцидента с депутатом Гавриловым властям тоже пришлось несколько строже высказываться по отношению к России. Так что, в принципе, позиция правительства не менялась — она не ухудшалась и вряд ли улучшится по отношению к Москве».

Впрочем, первые ограничения Москвы в отношении Тбилиси начали действовать в понедельник. С 8 июня российские авиакомпании не могут летать в Грузию, грузинским перевозчикам также закрыто небо над Россией.

Владимир Расулов