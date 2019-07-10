«Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение о развитии 5G в России

Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» подписали трехстороннее соглашение о намерении развивать новое поколение беспроводной сети 5G в России, сообщается в пресс-релизе «Ростеха». «В соответствии с подписанными соглашениями "Ростех" разработает и представит в правительство на утверждение детальную дорожную карту»,— говорится на сайте госкорпорации.

Внедрять сети нового поколения будут преимущественно с помощью отечественных решений и технологий. По словам гендиректора «Ростеха» Александра Назарова, госкорпорация также разработает дорожные карты по трем высокотехнологичным областям: квантовым сенсорам, технологиям распределенных реестров и узкополосной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия. Он отметил, что эти разработки станут залогом конкурентоспособности России на мировом рынке.

О развитии 5G в России — в материале “Ъ” «К 5G подключают стартапы».