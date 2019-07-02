К 5G подключают стартапы

Операторы связи задумались о привлечении стартапов к развитию 5G в России. Так, МТС запускает для них инкубатор, в который вложит за полтора года 100 млн руб. Стартапы могут помочь операторам сформировать пул прибыльных бизнесов, однако стоит внимательно оценивать их патенты во избежание «юридических казусов», предупреждают эксперты.

МТС запускает в Москве инкубатор для стартапов в сфере 5G, рассказали “Ъ” в компании. Партнером проекта выступила Nokia, а резидентами могут стать команды или изобретатели, готовые создавать продукты и услуги для сетей пятого поколения. МТС интересуют облачные сервисы, включая удаленное воспроизведение игр, новых форматов видеостриминга и вычислений, решения в сфере интернета вещей и хранения данных. Лучшие проекты получат гранты на продолжение разработок, а позже — инвестиции со стороны оператора, либо МТС может купить технологию и команду стартапа. Оператор планирует вложить в проект 100 млн руб. до конца 2020 года.

Подобные проекты планируют и конкуренты. В «Вымпелкоме» сообщили, что на территории фонда «Сколково» стартапы и крупные компании смогут протестировать свои сервисы во взаимодействии «с 5G-инфраструктурой» оператора и, возможно, заключить с ним партнерство. Стартапы в области 5G готов поддерживать и «Ростелеком», а «МегаФон» планирует открыть таким проектам доступ в свою «стартап-песочницу».

Инвестиции в 5G «Ростелеком» и «МегаФон» пока анонсируют в рамках совместного предприятия (СП), созданного в этом году. В мае компании вложили в СП по 150 млн руб., сообщили “Ъ” их представители. «Задача — запустить опытные зоны 5G, исследования по расчистке и конверсии частот, консолидацию частотного ресурса»,— отметили в «Ростелекоме». В Tele2, 45% которого принадлежит «Ростелекому», сообщили, что в июле—октябре 2019 года откроют пилотную зону 5G в Москве на Тверской улице. Испытания пройдут на сети Tele2 в диапазоне 27,5–28,35 ГГц на оборудовании Ericsson с использованием каналов связи «Ростелекома». Коммерческие запуски 5G в России планируются в 2022 году. Совокупно операторы потратят на проекты 5G 650 млрд руб., оценивал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Стартапы могут оказаться полезными операторам для внедрения новых бизнес-кейсов, создания приложений и пользовательских сервисов, считает старший вице-президент ZTE в России Тигран Погосян. «Потенциал для стартапов огромен, однако в работе с ними важно проводить оценку существующих патентов на 5G»,— напомнил он. И при недостаточном внимании оператор может столкнуться с юридическим казусом, предупреждает господин Погосян. Операторов могут интересовать стартапы, которые занимаются разработкой сервисов с возможностью их реализации в сетях 5G, но сосредоточиться им стоит на создании качественного канала подключения к услугам в облаке, уверен ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев. Перспективным направлением в 5G является бимформинг, что позволяет сформировать сигнал с дальностью, сравнимой с 4G, рассказывает собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке. Наилучшие показатели в этом направлении достигаются в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, но в России он пока закрыт для 5G, сетует он.

Операторам необходимо сформировать собственный пул бизнесов, способных зарабатывать для них с применением 5G, констатирует директор технологической практики КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. По его оценке, в числе стартапов операторами будут востребованы потребительские сервисы, которые могут продаваться по привычной модели с абонентской платой. «В первую очередь это здравоохранение и индустрия удаленного мониторинга состояния здоровья, диагностики и даже первой помощи. Следующими по востребованности будет сервисы для ритейла — шопинг с виртуальной примеркой не только на себя, но и, например, на квартиру или сад»,— рассуждает эксперт.

Юлия Тишина, Владислав Новый