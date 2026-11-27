Politico: Трамп изменил согласованное с Рютте заявление по Украине
Президент США Дональд Трамп изменил текст совместного заявления после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте во Флориде, добавив упоминание Украины. Источник Politico в руководстве НАТО назвал правку односторонним решением президента США.
На сайте альянса содержался призыв к тому, «чтобы Россия избегала любых действий, которые преднамеренно или непреднамеренно расширяют войну». Через несколько часов Дональд Трамп опубликовал в Truth Social другую формулировку: «чтобы Россия и Украина избегали любых действий». В заявлении также содержался призыв к скорейшему мирному урегулированию.
По словам источника Politico, обе стороны одобрили первоначальный текст. Именно эта версия появилась в первых сообщениях СМИ, в том числе Reuters, и совпадала с релизом альянса.