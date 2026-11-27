На сайте альянса содержался призыв к тому, «чтобы Россия избегала любых действий, которые преднамеренно или непреднамеренно расширяют войну». Через несколько часов Дональд Трамп опубликовал в Truth Social другую формулировку: «чтобы Россия и Украина избегали любых действий». В заявлении также содержался призыв к скорейшему мирному урегулированию.