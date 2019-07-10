Невское ПКБ представило новый авианосец проекта 11430Э «Ламантин»

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге презентовали макет новейшего авианосца проекта 11430Э «Ламантин». Его разработчиком выступило Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Срок службы корабля превышает 50 лет, сообщает ТАСС.

«Ламантин» будет оснащен атомной энергетической установкой, его водоизмещение составит 80–90 тыс. тонн. Максимальная длина авианосца — 350 м, автономность — около 120 суток. На полном ходу может достигать скорости около 30 узлов. Экипаж включает 2,8 тыс. человек, в авиагруппу будут входить 800 человек.

Авианосец оснащен трамплином, двумя электромагнитными катапультами, четырьмя аэрофинишерами. В авиагруппу будут входить до 60 летательных аппаратов. В их числе: тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а также до десяти беспилотников. Боезапас включает от 1,6 тыс. до 2 тыс. тонн боеприпасов и авиационных средств поражения.

Кроме того, Крыловский государственный научный центр разработал концепцию неатомного многоцелевого авианосца для ВМФ РФ. Его водоизмещение составит 40 тыс. тонн, проект оценивается в 200 млрд руб. По словам руководителя центра Павла Филиппова, на новом авианосце смогут базироваться российские истребители пятого поколения Су-57, если они адаптируются к кораблю.

«Теоретически можно какое-то количество этих самолетов (Су-57.— “Ъ”) взять на борту при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции»,— пояснил «РИА Новости» эксперт. Он добавил, что Су-57 пока не рассматривается в качестве самолета палубной авиации ВМФ РФ.

Напомним, истребители Су-57 разрабатывались с начала 2000-х годов. В мае 2019-го президент Владимир Путин поручил переоснастить парк ВКС до 2028 года. Тогда же было анонсировано заключение комплексного контракта на поставку этих истребителей. В июне Минобороны заключило государственный контракт на поставку 76-ти Су-57.